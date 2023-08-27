على طريقة الـ«مافيا».. رولز رويس جوست تظهر بتعديل أكثر غموضًا| صور

تقدم شركة رولز رويس الانجليزية حزمة من السيارات القوية حول العالم، والتي تتسم بالخامة المعهودة والرفاهية، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة الشهيرة جوست، والتي خضعت لترقيات MANSORY من جديد لتظهر بإطلالة غامضة باللون الأسود على طريقة المافيا.

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا من MANSORY

ظهرت السيارة رولز رويس جوست بعد ترقيات MANSORY بطلاء خارجي باللون الاسود، مع نوافذ مظلمة تضيف جانب كبير من الغموض والهيبة، كما حصلت السيارة على سوفت كيت يعطيها مظهر اكثير قوة وشراسة.

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا من MANSORY

جاءت السيارة رولز رويس جوست المعدلة من MANSORY بشبكات امامية سوداء، من نقوش من الياف الكربون، واضاءة باللون الاحمر مع بعض الشعارات التي تعزز من هذا اللون، ومصد خلفي معاد تصميمة بمظهر رياضي.

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا من MANSORY

بينما ترتكز السيارة على جنوط قياسها 22 إنش بتصميم اقرب للدرع الحربي، وجناح خلفي نحيف، ومصد أمامي جديد، مع عتبات رياضية جانبية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية باللون الأحمر مع الاسود، حيث تعطي جانب كبير من الفخامة، مع السقف المزين بالنجوم الشهيرة.

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا من MANSORY

القدرات القياسية للسيارة رولز رويس جوست

ويذكر أن السيارة رولز رويس جوست تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، حيث تضم محرك قياسي سعة 6800 سي سي، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 571 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

رولز رويس جوست تظهر بتعديل اكثر غموضًا من MANSORY

وتصل السرعة القصوى للسيارة رولز رويس جوست إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد على تقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة تستغرق 4.8 ثانية.