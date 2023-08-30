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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتحكم في المناخ.. مواصفات سكودا كودياك 2024 الجديدة |صور

مقصورة سكودا كودياك
مقصورة سكودا كودياك موديل 2024

أعلنت شركة سكودا عن الجيل الجديد من سياراتها المميزة سكودا كودياك موديل 2024 ، وتنتمي كودياك إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيتم الإعلان رسميًا عن السيارة في شهر أكتوبر المقبل من عام 2023 الجاري، وهي تنتمي حاليًا للجيل الثاني من كودياك .

سيارة سكودا كودياك موديل 2024

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- مواصفات مقصورة سكودا كودياك

مقصورة سكودا كودياك موديل 2024

زوّدت سيارة سكودا كودياك موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات منها أقراص للتحكم في المناخ، ومواد مستدامة، ومجموعة مزايا "Simply Clever"، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، و نظام تدفئة وتبريد لمقعدي السائق والراكب الأمامي.، ويمكن استخدام القرص المركزي لضبط مستوى الصوت أو سرعة المروحة أو حتى وضع القيادة.

مقصورة سكودا كودياك موديل 2024

وهناك إضافات جديدة أخرى لـ سكودا كودياك منها شاشة عرض Virtual Cockpit مقاس 10 بوصه، وشاشة عرض رأسية، ولوحة شاحن لاسلكي كبيرة يكفي لهاتفين، ومظلة ومكشطة ثلج سهلة الاستخدام عند باب السائق، وفرش مستخدم من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100 في المائة،


سكودا كودياك تم أطلاقها لمنافسة كيا سورينتو، وهيونداي سانتا، ونيسان إكس تريل، وفولكس فاجن تيجوان، أول سبيس، وسيات تاراكو.


كما أن المصابيح الأمامية لـ سيارة سكودا كودياك مكونة من قطعتين، وشبكة أكثر استقامة، وغطاء محرك مميز، وخط سقف مرتفع لضمان مساحة رأس كافية للركاب في الصف الثالث، ومصابيح خلفية أنحف بكثير من سابقتها .

مقصورة سكودا كودياك موديل 2024


تعتمد سكودا كودياك موديل 2024 على منصة MQB A2 التابعة لمجموعة فولكس فاجن, وهي نفس المنصة المستخدمة من قبل جميع سيارات الـSUV العائلية منها فولكس فاجن تيجوان، وسيات تاراكو.

مقصورة سكودا كودياك مواصفات مقصورة سكودا كودياك كودياك موديل 2024 سكودا كودياك موديل 2024

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