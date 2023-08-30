سكودا تكشف عن تصميمات كودياك وسوبرب 2024

قبل الظهور الرسمي الأول لعروض سكودا الرائدة الجديدة التي تعمل بمحرك ICE، تعرض لنا شركة صناعة السيارات التصميمات الداخلية لسيارة كودياك SUV وسيارة السيدان الرائعة، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا المحسنة وبيئة العمل والتطبيق العملي والمواد المستدامة المستخدمة في جميع أنحاء المقصورة.

على الرغم من اختلاف نمط الهيكل، تشترك سيارتي كودياك و سوبريب في نفس أسس MQB Evoومعظم خيارات مجموعة نقل الحركة الخاصة بهما، ليس من المستغرب أن تتمتع الطرازات بتصميمات داخلية مماثلة، كما هو الحال مع شقيقتي VW Tiguan وPassat Variant 2024 المرتبطتين ارتباطًا وثيقًا.

بشكل عام، تتميز سيارة سوبريب المنخفضة بتصميم أكثر نظافة للوحة القيادة التي تتميز بفتحات تكييف هواء مترابطة وإضاءة محيطة كاملة العرض على طراز الألومنيوم. من ناحية أخرى، تتميز سيارة كودياك SUV بتصميم على شكل X، ووحدة تحكم مركزية أطول، ولا يوجد تظليل لمجموعة العدادات. يمثل كلا التصميمين تحسينًا عن سابقاتهما، حيث يبدو أكثر تميزًا وحداثة.

القطعة المركزية في كلا الطرازين هي شاشة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة قائمة بذاتها لنظام المعلومات والترفيه. قد تكون شاشة العرض المرتفعة أصغر من وحدة 15 بوصة المتوفرة في VW Tiguan وPassat، ولكنها تبدو كبيرة الحجم بما يكفي مع بقية الأجزاء الداخلية، يتم دمجها مع قمرة القيادة الافتراضية مقاس 10 بوصات وشاشة العرض العلوية.

ولحسن الحظ، لا يعتمد مصممو سكودا على شاشة اللمس لتشغيل وظائف السيارة المهمة. إن ما يسمى بـ "الأقراص الذكية" عبارة عن ثلاثة أقراص دوارة تعمل بالضغط مع شاشات مدمجة مقاس 1.25 بوصة، وتقع في الكونسول الوسطي.

وفي كلا الطرازين، تم نقل محدد التروس لناقل الحركة الأوتوماتيكي DSGوهو الخيار الوحيد - إلى عمود التوجيه، مما يتيح مساحة أكبر للتخزين في الكونسول الوسطي. أضافت سكودا أيضًا ميزاتها المميزة Simply Clever مع ما يصل إلى 28 ميزة متوفرة في الجيل الجديد.

يتضمن ذلك صندوق هاتف للشحن اللاسلكي مع شحن سريع بقوة 15 وات لجهازين وتبريد نشط والعديد من حجرات التخزين ومقاعد تدليك اختيارية ومظلة مثبتة على الباب ومكشطة ثلج والمزيد.

وأخيرًا وليس آخرًا، أصبحت المنسوجات الداخلية الآن مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100%، مما يحسن أوراق اعتماد الاستدامة للنماذج. وفي السياق نفسه، تتمتع المفروشات الجلدية الاختيارية بعملية دباغة صديقة للبيئة باستخدام بقايا معالجة حبوب البن، أو مياه الصرف الصحي الناتجة عن معالجة الزيتون، خيارات التصميم الداخلي هي Loftأو Loungeأو ecoSuite، والتي تأتي باللون الأسود أو الكونياك.

كما هو الحال مع معظم الطرازات القادمة التي تعمل بمحرك ICEمن مجموعة VW، تعتمد سكودا كودياك وسوبرب على نسخة مطورة من بنية MQB ، تتضمن مجموعة نقل الحركة الديزل والبنزين والبنزين الخفيف الهجين وخيارات الهجين الإضافية.

سيتم تزاوج جميعها مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي DSGالذي يرسل الطاقة إما إلى الأمام أو إلى العجلات الأربع. تجمع السيارات الهجينة بين محرك بنزين 1.5 TSIومحرك كهربائي واحد وبطارية أكبر تبلغ 25.7 كيلووات في الساعة مما يسمح بمدى كهربائي يزيد عن 100 كيلومتر (62 ميلاً).