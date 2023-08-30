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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تستعرض أحدث سيارتها الكهربائية الفارهة.. فيديو

صدى البلد

تتوجه الأنظار نحو سيارة لوتس سيدان الكهربائية الجديدة، المعروفة حتى الآن باسم الطراز 133، ويطلق عليها اسم Emeya، وستكشف عنها شركة صناعة السيارات في 7 سبتمبر. وستكون Emeya هي السيارة الكهربائية الثالثة للعلامة التجارية بعد Evija supercar و Eletre SUV.

لا يقدم الفيديو التشويقي نظرة واضحة على السيارة ولكنه يُظهر توقيعات الإضاءة الأمامية والخلفية لسيارة السيدان. تتميز Emeya بأضواء LED نهارية شاملة في الأمام وشريط إضاءة رفيع وعريض يربط المصابيح الخلفية في الخلف، والتي تبدو مدسوسة في الواجهة.

 

لم نر مقصورة السيدان بعد، لكن من الممكن أن تستعير لمحات تصميمية من سيارة Eletre SUV. تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بلوحة قيادة تشبه الرف، مع شاشات مدمجة في لوحة القيادة أمام السائق والراكب. يحجز الزوجان شاشة معلومات وترفيه كبيرة في المنتصف، والتي يمكن أن تمتد إلى سيارة السيدان.

ستعتمد سيارة Emeya الجديدة على الهندسة الكهربائية المتميزة من لوتس والتي تدعم أيضًا سيارة Eletre SUV الكهربائية، وستحتوي سيارة السيدان على نفس حزمة البطارية التي تبلغ 112.0 كيلووات في الساعة، كما ستوفر الحزمة ما يصل إلى 400 ميل من المدى، مع إمكانية الشحن السريع، مما يأخذها من 10 إلى 80 بالمائة في 20 دقيقة.

 

من المحتمل أن تحتوي السيارة على محرك مزدوج ونظام دفع رباعي، مع قوة متغيرة للمبتدئين تبلغ حوالي 600 حصان. يمكن أن ينتج الطراز الذي يتصدر النطاق أكثر من 900 حصان. هذا النوع من القوة من شأنه أن يضعها في منافسة مباشرة مع بورشه تايكان توربو إس وتيسلا موديل إس بلايد.

سيكون لدى Emeyaديناميكيات هوائية نشطة، وهو ما يسلط الضوء عليه الإعلان التشويقي، وستجمع لوتس كل هذه القوة من خلال نظام تعليق هوائي عالي التقنية وتوجيه بالعجلات الخلفية والتحكم النشط في الانقلاب.

 

من السابق لأوانه معرفة التكلفة المحتملة لـ Emeya، ولكن يجب أن تكون أرخص من Eletre، والتي من المتوقع أن يبدأ سعرها بحوالي 100 ألف دولار. لم تعلن شركة Lotusعن الأسعار الرسمية. 

 

من المحتمل أن يتم طرح Emeya للبيع في وقت ما من العام المقبل، ويجب أن نحصل على معلومات التسعير الرسمية بالقرب من تاريخ طرحها للبيع، ونتوقع أن يبدأ أقل من علامة الستة أرقام ومن المحتمل أن يتجاوز 100000 دولار مع تحديد الجزء العلوي وجميع الخيارات.

 

سنلقي أول نظرة كاملة على Emeya عندما تظهر لأول مرة يوم السبت 7 سبتمبر. لدى لوتس خطط كبيرة مع تشكيلتها المجددة، في حين أن الشركة باعت 576 سيارة فقط في عام 2022، إلا أن لديها 17000 طلب مسبق لسيارتي EmiraوEletre، مع تحديد أهداف مبيعات كبيرة في وقت لاحق من هذا العقد.

Emeya Evija Eletre SUV سيدان لوتس Eletre SUV

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