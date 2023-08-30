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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أحد أشهر السيارات الجديدة بالسوق المصري والأكثر شراء، وتتوفر بالعديد من الفئات التي تختلف تجهيزاتها حسب السعر.

 تويوتا كورولا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

 

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

 تويوتا كورولا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الطول الكلي: 4.630 متر

العرض الكلي: 1.780 متر

الارتفاع الكلي: 1.435 متر

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 470 لترا

سعة خزان الوقود: 50 لترا

 تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE مانيوال بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية ACTIVE اوتوماتيك بقيمة سعرية 875,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة COMFORT بقيمة سعرية 920,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة سمارت بقيمة سعرية 950,000 جنيه       

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة فتحة سقف بقيمة سعرية 970,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 1,034,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هايبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

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