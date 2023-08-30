أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أحد أشهر السيارات الجديدة بالسوق المصري والأكثر شراء، وتتوفر بالعديد من الفئات التي تختلف تجهيزاتها حسب السعر.
مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.
كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.
قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
الطول الكلي: 4.630 متر
العرض الكلي: 1.780 متر
الارتفاع الكلي: 1.435 متر
قاعدة العجلات: 2.700 متر
سعة صندوق السيارة: 470 لترا
سعة خزان الوقود: 50 لترا
أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE مانيوال بقيمة سعرية 740,000 جنيه.
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية ACTIVE اوتوماتيك بقيمة سعرية 875,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة COMFORT بقيمة سعرية 920,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة سمارت بقيمة سعرية 950,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة فتحة سقف بقيمة سعرية 970,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 1,034,000 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هايبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه