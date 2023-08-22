سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم سكودا حزمة من السيارات المتنوعة والقوية داخل السوق المصري، بينهم النسخة اوكتافيا A8 موديل 2023 والتي تحظى بشعبية كبيرة، وتقدم السيارة عبر باقة من الفئات مع سعر رسمي يتراوح بين مليون و350 الف جنيه و مليون 850 الف جنيه، وذلك وفقًا لاخر قائمة سعرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق قائمة بالاسعار الرسمية للسيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 واهم مواصفاتها في مصر.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

قياسات وابعاد السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الطول الكلي للسيارة 4689 مم.

العرض الكلي 1829 مم.

الارتفاع الاجمالي للسيارة 1470 مم.

الارتفاع عن الارض "الخلوص الارضي" 143 مم.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2686 مم.

سعة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية 600 لتر.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

القدرات الفنية لمحرك السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تعمل السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بمحرك تيربو 1400 CC، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك ثماني النقلات "جر أمامي"، وزمن للتسارع يقدر بـ 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/س، بالاضافة إلى قدرات فنية اخرى تتمثل في محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية قدرها 245 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

اعرف الاسعار الرسمية لجميع فئات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى أوتوماتيك AMBITION موديل 2023 محرك 1400 CC تيربو بسعر 1,350,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك STYLE موديل 2023 محرك 1400 CC تيربو بسعر 1,475,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك STYLE PLUS موديل 2023 محرك 1400 CC تيربو بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك RS موديل 2023 محرك 200 CC تيربو بسعر 1,850,000 جنيه.