شيفروليه تستدعي كابتيفا موديل 2019 و 2023 | تفاصيل

أعلن وكيل سيارات شيفروليه بمصر عن اطلاق حملة استدعاءات لسيارة شيفروليه كابتيفا التي تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، المنتجة من عام 2019 حتي عام 2023 .

شيفروليه كابتيفا موديل 2019

شيفروليه كابتيفا موديل 2020

- سبب استدعاء شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا موديل 2021

تم اطلاق حملة الاستدعاءات بالتعاون مع وكيل سيارات شيفروليه بمصر ومع جهاز حماية المستهلك المصري ، وتهدف حملة الاستدعاءات لـ تغير الفيوزات المعدلة لمروحتي التبريد والتكييف، وجاءت تلك الحملة من اجل الحفاظ علي الدائرة الكهربائية للسيارة عند ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وأوضح جهاز حماية المستهلك قائلا " يرجي من ملاك شيفروليه كابتيفا الذى تم ذكرهم ، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المسبق من أجراء الفحص ".

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

والجدير بالذكر انه يجب علي أصحاب شيفروليه كابتيفا أن يقوموا بـ تحديث بياناتهم ، بالإضافة الي التأكد من أرقام شاسيه السيارة وذلك ضمن حملة الاستدعاءات ، وذلك أيضا لتحديد ميعاد بـ أقرب مركز خدمة معتمد ، وتتم هذه الصيانة دون دفع أي مصروفات أو تكاليف .