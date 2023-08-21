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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 30 مليون دولار.. رولز رويس بمواصفات خاصة| صور

رولز رويس دروبتيل
رولز رويس دروبتيل الجديدة

أعلنت شركة رولز رويس عن سياراتها الجديدة رولز رويس دروبتيل، التي تنتمي الي فئة السيارات رباعية الدفع، وهي سيارة بمواصفات خاصة وسيتم صناعة 4 سيارات منها فقط علي مستوي العالم .

رولز رويس دروبتيل الجديدة

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- مواصفات رولز رويس دروبتيل

استوحت  شركة رولز رويس  سيارة رولز رويس دروبتيل من اليخوت الشراعية عالية السرعة، وتتسع سيارة رولز رويس الي فردين فقط ، وبها سطح مصنوع من الصلب يمكن إزالته مصنوع من الياف الكربون والزجاج الكهربائي .

رولز رويس دروبتيل الجديدة

تظهر سيارة رولز رويس دروبتيل بتصميم خارجي أنيق ، وبها مقابض أبواب مميزة، وزخرفة علي غطاء المحرك ، وتم وضع علامة "RR" علي الخطوط الواضحة بمقدمة السيارة وتصل للخلف، ومقابض أبواب آلية القفل مخفية، ومصابيح بـ مؤشر مدمج بشكل خفي.

رولز رويس دروبتيل الجديدة

ويختلف تصميمها المتأثر بشكل بحري عن تصميم السيارة المكشوفة، التي تخزن الجزء العلوي من السيارة (السقف) في المقصورة الخلفية ويتم رفعه وخفضه تلقائياً عند الأمر. بدلاً من ذلك، يجب إنزال الجزء العلوي من السيارة يدوياً على السيارة.

- محرك رولز رويس دروبتيل

تستمد سيارة رولز رويس دروبتيل قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي ، وتم صناعتها بمواصفات خاصة حسب طلب مالكها، وسيقدم بها ساعة "أوديمير بيجيه" رويال أواك في لوحة العدادات، بالنسخة الأولي التي تأتي باسم "Rolls-Royce La Rose Noire Droptail".

- سعر رولز رويس دروبتيل

رولز رويس دروبتيل الجديدة

الجدير بالذكر انه حتي الآن لم يتم الإعلان عن أسعار رولز رويس دروبتيل ولكن صناعة السيارة الواحدة منها سيصل تكلفتها الي 30 مليون دولار .

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