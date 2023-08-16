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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مانسوري تكشف عن نسخة معدلة من رولز رويس جوست .. شاهد

صدى البلد

تمتلك سيارة Rolls-Royce ميزة جديدة، حيث تأتي معتمة مع نوافذ مظلمة، ربما لأنها تجعل المالك يبدو سريًا ومراوغًا إلى حد ما ، أو ربما لأن اللون الأسود يناسب السيارات الفاخرة بشكل أفضل. مهما كان السبب ، فإن سيارة Rolls-Royce Ghost من Mansory والمزينة بالكامل تقريبًا باللون الأسود هي أمر مثير للإعجاب.

مانسوري تكشف عن نسخة معدلة من رولز رويس جوست

ما الذي يجعل هذا الشبح مختلفًا عن الشبح العادي؟ بالنسبة للمبتدئين ، تم تجهيزها بـ "softkit" لشركة الضبط. وتعكس هذه الكلمة على أنها مجموعة هيكل أقل دراماتيكية وأكثر من أعلى مما تقدمه Mansoryعادةً ولكن لا يزال لها تأثير تحويلي على المظهر العام للسيارة.

مانسوري تكشف عن نسخة معدلة من رولز رويس جوست

تبدأ التعديلات في المقدمة حيث تم استبدال الكروم التقليدي روح النشوة بآخر مزين باللون الأحمر. كما قام مانسوري بتعتيم الشبك الأمامي ومحيط الشبكة أثناء تركيب إضاءة LED حمراء على نصف الشبكة لمنحها توهجًا خاصًا. يعمل Ghost أيضًا على هز ممتص الصدمات الجديد من مانسوري الذي يأتي مكتملًا بلمسات من ألياف الكربون المزورة.

مانسوري تكشف عن نسخة معدلة من رولز رويس جوست

كما تم إجراء بعض التعديلات على جوانب Rolls-Royce ، والأكثر وضوحًا هو تركيب عجلات سوداء لامعة مقاس 22 بوصة مع تصميم هوائي وأغطية مركزية حمراء، كما تظهر تنانير من ألياف الكربون المزورة كما تظهر مقلمة حمراء تمتد على طول خط الكتف. 

مانسوري تكشف عن نسخة معدلة من رولز رويس جوست

استكمال التغييرات الخارجية هو جناح صغير من ألياف الكربون في الجزء العلوي من النافذة الخلفية ، وجناح ثانوي مصنوع من الكربون على الشفة ، ومشتت هواء جديد ، ومصد مخصص. كما قام مانسوري بتخفيض ارتفاع السيارة.

 

مانسوري رولز رويس جوست جوست رولز رويس Ghost

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