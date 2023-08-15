4 أسباب تتسبب في تلف البواجي في سيارتك.. تعرف عليها

تعتبر البواجي من أهم القطع في محركات البنزين، فبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، لهذا فهي من القطع الهامة، ويجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

أشهر 4 أسباب تتسبب في تلف البواجي في سيارتك

أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

1 - نهاية العمر الافتراضي

2- ارتفاع الحرارة والتي تساعد في تسريع تلف البواجي

3- تسرب الزيت إلى البواجي

4- تراكم الكربون على رأس البواجي

أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات

1- صعوبة بدء تشغيل محرك السيارة

2- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة

3- ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة

4- ملاحظة تقطيع عمل المحرك أثناء السير، مما قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة

5- إضاءة لمبة تحذير المحرك

6- زيادة كبيرة في استهلاك الوقود

7- ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف

8- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة