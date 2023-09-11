بـ 1.5 مليون جنيه | سعر ومواصفات بي إم دبليو iX1-eDrive20

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو iX1-eDrive20 الجديدة، وتنتمي السيارة الألمانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV المدمجة .

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة

- محرك بي إم دبليو iX1-eDrive20

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة

تستمد سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 204 حصان، وتتسارع سيارة iX1-eDrive20 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ ساعة في مدة تصل الي 8.6 ثانية .

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة



كما أن سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الكهربائية تحتوي علي بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 475 كم .

- سعر iX1-eDrive20

مقصورة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة

ستتوافر سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة بسعر 47.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 580 ألف جنيه مصري تقريباً .