عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 1.5 مليون جنيه | سعر ومواصفات بي إم دبليو iX1-eDrive20

بي إم دبليو iX1-eDrive20
بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة 

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو iX1-eDrive20 الجديدة، وتنتمي السيارة الألمانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV  المدمجة .

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة 

بي إم دبليو و مرسيدس .. سيارات 2023 فارهة بتكنولوجيات متطورة

شاهد| بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

- محرك بي إم دبليو iX1-eDrive20

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة 

تستمد سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20  الـ SUV الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 204 حصان، وتتسارع سيارة iX1-eDrive20  من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ ساعة في مدة تصل الي 8.6 ثانية .

بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة 


كما أن سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20  الكهربائية تحتوي علي بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 475 كم .

- سعر iX1-eDrive20

مقصورة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة 

ستتوافر سيارة بي إم دبليو iX1-eDrive20 الـ SUV الجديدة بسعر 47.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 580 ألف جنيه مصري تقريباً .

iX1-eDrive20 بي إم دبليو eDrive20 iX1 بي إم دبليو iX1-eDrive20 محرك بي إم دبليو iX1-eDrive20 سعر iX1-eDrive20

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

سعر مرسيدس E 300 de للطرق غير الممهدة | صور

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً.. تعرف عليها

بأسعار مليونية.. مقارنة بين سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا

فولكس فاجن تيجوان 2023 تباع بهذه الأسعار

على قد جيبك.. اركب رينو كليو بـ45 ألف جنيه| صور

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة للبيع| صور

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

على طريق غير ممهد.. اختبار قاسي لـ لامبورجيني هوركان

ترشيحاتنا

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ترامب أكثر تطرفا..الرئيس السابق يدعو أنصاره القتال من أجل الوطن

إعجابها بجارها الطبيب.. أسرار وحكايات من حياة برلنتي عبد الحميد

بعد تهديداته.. روسيا: زيلينسكي هو كوفيد-2023 بالنسبة لـ الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ