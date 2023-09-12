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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مشاكل في الخصوصية.. هل تتجسس عليك سيارتك ؟

مشاكل في الخصوصية..هل
مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

يشهد عالم صناعة السيارات تطورا تكنولوجيا كبيرا ، ومع ذلك فإن السيارات تعد الأسوأ من حيث معالجة البيانات الشخصية بين جميع الفئات المنتجة التي تم فحصها، وذلك لأنها تقوم بجمع بيانات أكثر من اللازم لتشغيل خدماتها المتصلة .

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

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- كيف تتجسس سيارتك عليك :

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

جميع هذه البيانات يتيح لـ شركات السيارات الحصول على معلومات تساعدها في توقع سلوكك منها معرفة موقعك، وما هي سرعتك، والأغاني التي تفضل الاستماع اليها، بالإضافة الي أن السيارات الحديثة والمتطورة الآن تعمل علي جمع معلومات حول الجينات والحياة العاطفية.

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

وقد حصلت شركة نيسان على المركز الثاني في جمع معلومات بعض الفئات الأكثر غرابة من خلال بياناتهم الشخصية المتواجدة بسياراتهم ، وشركة كيا تذكر في سياسة الخصوصية لديها أنها يمكن أن تجمع معلومات حول حياتك العاطفية.

هناك  84 % من العلامات التجارية للسيارات تتشارك البيانات مع بعضها البعض من خلال مزود الخدمات، ووسطاء البيانات، بالإضافة إلى أن 76 % شركات صناعة السيارات تسمح ببيع بياناتك الشخصية لشركات أخري .

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

ويمكن لشركات السيارات أن ترسل المعلومات الخاصة بأصحاب السيارات للحكومات المحلية ووكالات إنفاذ القانون إذا طلب منهم ذلك ، ولا يحتاج تسريب هذه المعلومات الي أذن من المحكمة .

- يتم التجسس علي الركاب :

بعض شركات السيارات افترضت أن أي راكب يتصل تليفونه الذكي بالسيارة بالتالي قد أعطى الموافقة علي الحصول علي بياناته ، ولا يوجد شركة من هذه الشركات تعمل علي تطبيق معايير الأمان الخاصة بمالك السيارة أو ركابها .

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

السيارات تحتفظ بكثير من المعلومات، ولكن ليس هذا بالأمر المهم ولكن المثير للقلق أن يكون سجل أي شركة سيارات  في الأمن السيبراني سيئ للغاية، وذلك لان  68 % من العلامات التجارية للسيارات حصلت على تصنيف "سجل سيء"، وذلك بخصوص التسريبات والاختراقات والخروقات التي هددت خصوصية السائق .

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك


الجدير بالذكر أن جميع شركات السيارات حصلت على تحذير " الخصوصية غير المدرجة"  بسبب سوء معاملتها للبيانات الشخصية للمستهلكين وأصحاب السيارات، وذلك تزامنا مع تطوير تكنولوجيات السيارات بسرعة كبيرة، وذلك يجب أن نضع في الاعتبار أن الخصوصية والأمان بمثابة ثقة متبادلة بين العملاء والشركات .

مشاكل في الخصوصية..هل تتجسس عليك سيارتك

البيانات الشخصية في جميع الحالات هي ملك للأشخاص الذين تعود إليهم، ويجب أن يكون لديهم الحق في التحكم في كيفية استخدام هذه البيانات ومشاركتها من عدمها، ويجب على الشركات أن تكون شفافة بشأن البيانات التي يتم جمعها.

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