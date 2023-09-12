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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين ميني كونتريمان و ميني كوبر موديل 2025

مقارنة بين ميني كونتريمان
مقارنة بين ميني كونتريمان و ميني كوبر موديل 2025

يتوافر في مصر العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب في اقتناءها المصريين، بفضل ما تمتلكه من مميزات و تكنولوجيات متطورة، تعمل على راحة سائقها وركابها ، ومن هنا قامت شركة ميني البريطانية بتقديم إصدارين جديدين بالأسواق لتلبية رغبة المواطنين منهم طراز ميني كوبر الجديدة الكهربائية، و ميني كونتريمان 2025 من الجيل الثالث.

ميني كونتريمان موديل 2025 الكهربائية

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين ميني كونتريمان و ميني كوبر موديل 2025  :

1-  محرك ميني كونتريمان 

تحتوي سيارة  ميني كونتريمان موديل 2025 الكهربائية علي محرك ينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتتسارع  ميني كونتريمان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 64.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 4 62 كم بالشحنة الواحدة .

 سيارة ميني كوبر موديل 2025 

2- سعة محرك كوبر

ميني كوبر موديل 2025 الكهربائية 

تخرج سيارة ميني كوبر موديل 2025 الكهربائية قوة تصل الي 215 حصان، وعزم دوران يصل الي 330 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وبها بطارية سعة 54.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 402 كم/ساعة، ويمكن شحن بطاريتها من 0 وصولا الي 80 % في 30 دقيقة .

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