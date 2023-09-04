أسعار ومواصفات سيارات كهربائية 2024 تقدمها ميني العالمية | صور

أعلنت شركة ميني عن سيارتين جديدتين من طرازاتها الكهربائية موديل 2024 ، وسيتم الكشف عنهم في معرض السيارات الدولي مدينة ميونخ الألمانية، وسيقام المعرض من يوم 5 الي 10 من شهر.

سيارات كهربائية 2024 جديدة تقدمها ميني

وتكشف شركة ميني عن طرازين جديدين من سياراتها الكهربائية 2024 في المعرض الدولي للسيارات في مدينة ميونخ الألمانية والذي يقام في الفترة ما بين 5 إلى 10 من شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 .

سيارات كهربائية 2024 جديدة تقدمها ميني



1- ميني كونتري مان الكهربائية

تستمد سيارة ميني كونتري مان الكهربائية قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 204 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية.

2- ميني كونتريمان SE ALL

سيارات كهربائية 2024 جديدة تقدمها ميني

تحصل سيارة ميني كونتريمان SE ALL علي قوتها من محركات كهربائية تعطي قوة تصل الي 313 حصان ، وعزم دوران يصل الي 494 نيوتن/متر، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية .

3- ميني كوبر E

زودت سيارة ميني كوبر فئه E بمحرك كهربائي ينتج قوة 184 حصان ، وعزم أقصي للدوران 290 نيوتن/ متر، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وينتج محرك ميني كوبر SE الكهربائي قوة 218 حصان وعزم دوران 330 نيوتن /متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية.

مقصورة سيارات كهربائية 2024 جديدة تقدمها ميني



جدير بالذكر أن كوبر الكهربائية الجديدة توفره قوة أكبر ومدى معزز وهذا من الناحية الميكانيكية ، لتتماشي مع مستقبل صناعة السيارات الكهربائية .