أسعار ومواصفات سيارات كهربائية 2024 تقدمها ميني العالمية | صور

أعلنت شركة ميني عن سيارتين جديدتين من طرازاتها الكهربائية موديل 2024 ، وسيتم الكشف عنهم في معرض السيارات الدولي مدينة ميونخ الألمانية، وسيقام المعرض من يوم 5 الي 10 من شهر.
وتكشف شركة ميني عن طرازين جديدين من سياراتها الكهربائية 2024 في المعرض الدولي للسيارات في مدينة ميونخ الألمانية والذي يقام في الفترة ما بين 5 إلى 10 من شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 .
1- ميني كونتري مان الكهربائية
تستمد سيارة ميني كونتري مان الكهربائية قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 204 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية.
2- ميني كونتريمان SE ALL
تحصل سيارة ميني كونتريمان SE ALL علي قوتها من محركات كهربائية تعطي قوة تصل الي 313 حصان ، وعزم دوران يصل الي 494 نيوتن/متر، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية .
3- ميني كوبر E
زودت سيارة ميني كوبر فئه E بمحرك كهربائي ينتج قوة 184 حصان ، وعزم أقصي للدوران 290 نيوتن/ متر، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وينتج محرك ميني كوبر SE الكهربائي قوة 218 حصان وعزم دوران 330 نيوتن /متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية.
جدير بالذكر أن كوبر الكهربائية الجديدة توفره قوة أكبر ومدى معزز وهذا من الناحية الميكانيكية ، لتتماشي مع مستقبل صناعة السيارات الكهربائية .