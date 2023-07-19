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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جميع عائلة ميني 2024 في مصر | صور

عائلة ميني 2024 في
عائلة ميني 2024 في مصر| بالأسعار

تتوافر العديد من سيارات شركة ميني داخل سوق السيارات المصري، حيث تنتمي سيارات ميني الي فئة السيارات الهاتشباك ، والكوبية ذات البابين، وتتوافر بمختلف إصداراتها موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ميني من احدث طرازاتها، وذلك رغم مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات الطاحنة .

سيارة ميني الهاتشباك الكلاسيكية القديمة 

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- يعرض موقع صدى البل جميع أسعار طرازات عائلة ميني موديل 024 المتواجدة بالسوق المصري للسيارات الجديدة :


1- مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

تتسارع مينى كوبر الهاتشباك الجديدة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتوي ميني كوبر موديل 2024 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وقوة 136 حصان، وتصل سرعة مينى كوبر القصوى الي 210 حصان .

 مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

- أسعار مينى كوبر الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ميني كوبر أوريجينال موديل 2024 تباع بسعر مليون و512 ألف جنيه، بدلاً من مليون و350 ألف جنيه، بزيادة 162 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميني كوبر أيكونيك موديل 2024 تباع بسعر مليون و650 ألف جنيه، بدلاً من مليون و470 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ميني كوبر ريسولت الخاصة موديل 2024 تباع بسعر مليون و720 ألف جنيه، بدلاً من مليون و530 ألف جنيه، بزيادة 190 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة ميني كوبر أيكوينك موديل 2024 تباع بسعر مليون و680 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه.

2- مينى كوبر S موديل 2024

تستمد سيارة مينى كوبر S موديل 2024 الهاتشباك قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وتستخدم مينى كوبر S الهاتشباك علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وقوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة .

سيارة مينى كوبر S موديل 2024 الخاصة

- أسعار مينى كوبر S موديل 2024

تباع سيارة مينى كوبر S موديل 2024 أيكوينك بسعر  2 مليون و50 ألف، بدلاً من مليون و830 ألف، بزيادة 220 ألف جنيه.

تباع سيارة مينى كوبر S موديل 2024  ريسولت الخاصة بسعر  2 مليون و110 ألف جنيه، بدلاً من مليون و880 ألف جنيه، بزيادة 230 ألف جنيه.

3- ميني كانتري مان الجديدة

ميني كانتري مان الجديدة موديل 2024 

تستخدم سيارة ميني كانتري مان الجديدة  علبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وتحتوي ميني كانتري مان الجديدة موديل 2024 علي محرك سعة 2000 س سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وقوة 192 حصان.

سيارة ميني كانتري مان الجديدة موديل 2024 

- أسعار ميني كانتري مان الهاتشباك

الفئة الأولي موديل 2024 يصل سعرها إلي مليون و795 ألف، بدلاً من مليون و600 ألف، بزيادة 195 ألف جنيه.

الفئة الثانية يصل سعرها إلي مليون و960 ألف، بدلاً من مليون و750 ألف، بزيادة 210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة يصل سعرها إلي 2 مليون و410 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه، بزيادة 260 ألف جنيه.

 

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