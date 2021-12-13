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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نفس شكل الـbulldog .. تسريب صور أولية لميني كوبر 2023 بدون غطاء تمويهي

ميني كوبر إس 2023
ميني كوبر إس 2023

تم تسريب صور جديدة لطراز  ميني كوبر إس، ذات السقف الصلب موديل 2023 بدون أي كسوة تمويهية.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ظهرت  ميني  كوبر 2023 من الجيل التالي بلا أي غطاء تمويهي، وتظهر الصور أن الجهة الأمامية السفلية شبيهة بالموديل الحالي، مع احتفاظ الطراز بنفس شكل كلب البول دوج للواجهة الأمامية وهو الشكل المعروفة به، مع بعض التغييرات على مصابيح الإضاءة لتكون بشكل مثلث وأكثر حدة وشراسة، مع ملاحظة عدم وجود أنابيب عادم أو فتحات تهوية كافية مما يشير بقوة أن الموديل كهربائي بالكامل أو هايبرد خاصة مع وجود غطاء على الجانب الأيمن من الجسم.

 

تُظهر الصور المسربة التي تم التقاطها من مصنع الشركة بالصين، وبجوار السيارة المكشوفة سيارات أخرى بالكسوة التمويهية بجوارها، أن التصميمات الخارجية للميني كوبر معدلة بشكل كبير وتشمل مصابيح خلفية مُعاد تصميمها مع شاشة مركزية دائرية في الكونسول الوسطي بدون إطار.

 

تظهر أيضا شارة "S" على هيكل سيارة ميني كوبر S بوضوح، مما يشير إلى أنها من فئات التجهيز العالية. أحد أبرز معالم التغيير في التصميم الخارجي هو المصابيح الخلفية المعاد تصميمها والتي حصلت على لغة تصميم مختلفة بالإضافة إلى النمط الداخلي لتوزيع الإضاءة عند مقارنته بالأضواء الموجودة في الطراز الحالي، المصابيح الخلفية موصولة بواسطة شريط أسود أفقي مرسوم عليه شارة "Cooper S".

 

من المتوقع أن تطرح ميني كوبر 2023 ذات السقف الصلب،  في أواخر عام 2022 وتكون موديل عام 2023 ، تزامنا مع إطلاق طراز  ميني كونتري مان  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة لأول مرة. ستركب ميني كوبر 2023 الكهربائية على منصة طورتها "بي إم دبليو" بالاشتراك مع شركة Great Wall الصينية وسيتم بناؤها في الصين، بينما سيتم بناء Cooper التي تعمل بمحركات الاحتراق والبنزين في أكسفورد، إنجلترا.

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