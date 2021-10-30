لقطات تجسسية تكشف عن ميني كونتري مان 2024 .. صور

استطاعت شركة ميني كوبر الانجليزية أن تقدم مفهوم مختلف لاصداراتها طوال فترة تاريخها العريق، حيث تعتمد سياراتها على اطلالة الهاتشباك الشبابية، سواء كانت ذات السقف الثابت او المكشوف، بالاضافة إلى تصميمات متنوعة ومنها النسخة كونتري مان صاحبة التصميم الهيكلي المختلف، والذي يعتمد على قياسات اكبر من ناحية الطول والعرض إلى جانب انفرادها بالعديد من المفاهيم المختلفة عن باقي اصدارات ميني.

لقطات تجسسية تكشف عن ميني كونتري مان 2024

تمكنت العدسات التجسسية أن ترصد بعض الصور للنسخة ميني كونتري مان 2024، والتي جاءت بالكثير من التمويهات، وعلى الرغم من ذلك ظهرت السيارة وهي تقم السقف القياسي صاحب الفتحة الكهربائية مع المفهوم ثنائي الاقطاب والذي يقع على جانبي السيارة، بالاضافة إلى المرايات الجانبية الكهربائية ذات التصميم القياسي الشهير.

وتشير بعض التوقعات حول زيادة نسبة الطول الخاصة بالسيارة إلى 200 مم، كما يبدو أن هذه النسخة تشهد تطورًا للجيل الحالي من خلال المصابيح الخلفية الواسعة نسبيًا، إلى جانب الشبكات الامامية القياسية المتعددة المقاطع والمصابيح الامامية، بالاضافة إلى المفهوم الخارجي صاحب الاربعة ابواب بالاضافة إلى حقيبة التخزين، مع الارتكاز على جنوط رياضية مزدوجة الاضلاع.

وتظهر السيارة ميني كونتري مان 2024 بـ سبويلر خلفي رياضي باطلالة مدببة، مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي مع مساحة للزجاج، ومن المتوقع ان تستند السيارة على نفس المحرك الخاص بالنسخة القادمة من بي ام دبليو X1 M35i xDrive، صاحب الاربعة اسطوانات مع سعة لترية 2000 سي سي مزدوج التيربو، مع امكانيات متوقعة تضم نسخ كهربائية بالكامل.