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سيارات

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:30 م
ميني كوبر 2021
ميني كوبر 2021
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صبري طلبه

اكتسبت شركة المحركات الانجليزية ميني كوبر شهرة واسعة داخل الأسواق العالمية وخاصة السوق الإماراتي للسيارات، حيث قدمت العديد من الإصدارات والتي تنوعت من ناحية التجهيزات الداخلية والمواصفات الفنية، بل قامت بتطوير التصميم العهود بإطلاق نماذج أخرى أكبر حجمًا، ولكن حافظت على لمسات وإطلالات ميني المعهودة.

 

تقدم ميني كوبر باقة من المواصفات الفنية الخاصة بقوة المحرك ومنها إصدار ثلاثي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 136 حصان، و عزم دوران 220 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 202 كم/ساعة.

 

بينما تضم نسخة أخرى بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو بقوة 192 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى قدرها 210 كم/ساعة، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر/100 كم، وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات إلى 100 كم، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية.

 

كما تقدم عدة تجهيزات فنية بتعدد الفئات المطروحة، بالإضافة إلى عناصر الأمن والسلامة والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية المتكاملة، وستائر الحماية، وبرامج المكابح والتحكم الإلكتروني، وباقة من أنظمة المساعدة والتي تعزز من أداء سيارات ميني على الطريق.

 

وتشمل أيضًا حزمة من التجهيزات الداخلية مثل، وسائل الترفيه والتي تشمل شاشة العرض الداخلية الخاصة بمقصورة القيادة، و مقود حركة متعدد المهام، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية، إلى جانب التصميم الخارجي المميز، والذي يجمع بين فخامة ميني وأدائها الرياضي.

 

و تبلغ الأسعار الرسمية لقائمة سيارات ميني كوبر موديل 2021 في دولة الإمارات :

 

1- ميني كوبر هاتش موديل 2021

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 DOOR COOPER-5 محرك 1500 سي سي بسعر 156,450 درهم

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 DOOR COOPER S-3 محرك 2000 سي سي بسعر 172 ألف درهم.

 

2- ميني كوبر كلوبمان موديل 2021

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  COOPER 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 167,600 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COOPER S ALL4 2021 محرك  2000 سي سي بسعر 197,700 درهم.

 

3- ميني كانتري مان موديل 2021

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COOPER 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 179,800 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COOPER S ALL4 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 217,700 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 JOHN COOPER WORKS ALL4 محرك 2000 سي سي بسعر 269,100 درهم.

 

4- ميني كونفيرتابل موديل 2021

 

تأتي السيارة بفئة واحدة أوتوماتيك COOPER S  بمحرك 2000 سي سي بسعر  192,000 درهم.

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي
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