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سيارات

للفتاة الخليجية المقبلة على القيادة .. هذه السيارة الأنسب لك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:12 م
ميني كوبر
ميني كوبر
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أماني نوار


تبحث الفتاة الخليجية دائما خاصة في مرحلة تعلم القيادة عن سيارة شبابية ، وعصرية تحمل الكثير من المميزات سواء كانت للاستخدام الشخصي في الجامعة أو العمل ، وتعتبر سيارة ميني كوبر 2021 من اكثر السيارات التي تجمع بين هذه المواصفات فهي صغيرة الحجم ، سريعة ، شبابية

مواصفات ميني كوبر 2021

تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين ثلاثي الاسطوانات بقوة 136 حصان ، أو بنزين رباعي الإسطوانات بقوة 178 حصان ، ومن الداخل السيارة تتمتع بمقاعد مدفأة ، ونظام مساعدة على الركن ، بالإضافة إلى اجهزة استشعار أمامية عند وقوف السيارة وكاميرات الرؤية الأمامية والخلفية.

السيارة ميني كوبر 2021 يوجد بها  بها شاشة رقمية مقاس 8.8 بوصة ، ونظام Apple CarPlay ، ومعلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي وخدمات متنوعة قائمة على التطبيقات كجزء من الحزمة.

 تنتمي السيارة ميني كوبر 2021 لفئة السيارات الهاتشباك الصغيرة ، كما ان شركة ميني كوبر تعتبر واحدة من العلامات التجارية الكبيرة ، وتعتبر سيارة ميني كوبر هي أيقونة الشباب منذ إنطلاقها للفئة الأولى ، كما انها محببة للفتيات والسيدات بسبب صغر حجمها المعروف ، سعر السيارة في الامارات ابتداء 179 ألف رهم .


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