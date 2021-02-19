للفتاة الخليجية المقبلة على القيادة .. هذه السيارة الأنسب لك



مواصفات ميني كوبر 2021









السيارة ميني كوبر 2021 يوجد بها بها شاشة رقمية مقاس 8.8 بوصة ، ونظام Apple CarPlay ، ومعلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي وخدمات متنوعة قائمة على التطبيقات كجزء من الحزمة. تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين ثلاثي الاسطوانات بقوة 136 حصان ، أو بنزين رباعي الإسطوانات بقوة 178 حصان ، ومن الداخل السيارة تتمتع بمقاعد مدفأة ، ونظام مساعدة على الركن ، بالإضافة إلى اجهزة استشعار أمامية عند وقوف السيارة وكاميرات الرؤية الأمامية والخلفية.





تنتمي السيارة ميني كوبر 2021 لفئة السيارات الهاتشباك الصغيرة ، كما ان شركة ميني كوبر تعتبر واحدة من العلامات التجارية الكبيرة ، وتعتبر سيارة ميني كوبر هي أيقونة الشباب منذ إنطلاقها للفئة الأولى ، كما انها محببة للفتيات والسيدات بسبب صغر حجمها المعروف ، سعر السيارة في الامارات ابتداء 179 ألف رهم .





