التعديلات الجديدة على موديلات ميني كوبر ثلاثية وخماسية الأبواب









وفي هذا السياق أوضحت الشركة البريطانية التابعة لبي إم دبليو انها ستجري تعديلات كثيرة على مقدمة السيارة ، والمؤخرة ، حيث إن المصابيح أصبحت تعمل بخاصية LED ، وذلك ضمن التجهيزات القياسية، مع إمكانية تجهيز الموديلات المغلقة ،متعددة الألون.



أما المقصورة الداخلية فيوجد بها شاشة رقمية كبيرة ، بالإضافة إلى أنظمة قيادة مساعدة ، ومحسنة مثل نظام التحذير عند مغادرة حارة السير.



ومن المفترض أن تتوفر الموديلات الجديدة بمحركات البنزين ثلاثية ورباعية الأسطوانات بنطاق قوة يمتد من 55 كيلووات إلى 170 كيلو وات ، بالإضافة إلى موديل كهربائي ثلاثي الأبواب ، وينطلق بقوة 135 كيلو وات حصان مع مدى سير يصل إلى 234 كيلو.



ومن المفترض أن يتم إطلاق هذه الموديلات في مارس المقبل، بسعر يبدأ من 9 آلاف يورو، أي ما يعادل 370 ألف جنيه للموديلات ثلاثية الأبواب ،اما الموديلات خماسية الأبواب فستطرح بسعر 24 ألف يورو اي ما يعادل 380 ألف جنيه .



كشفت شركة ميني كوبر، أنها جددت بعض موديلاتها ثلاثية الأبواب والكابريو لتتمتع بالمزيد من الجاذبية والراحة.