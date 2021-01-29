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سيارات

التعديلات الجديدة على موديلات ميني كوبر ثلاثية وخماسية الأبواب

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:02 م
ميني كوبر
ميني كوبر
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أماني نوار
كشفت شركة ميني كوبر، أنها جددت بعض موديلاتها ثلاثية الأبواب والكابريو لتتمتع بالمزيد من الجاذبية والراحة.


وفي هذا السياق أوضحت الشركة البريطانية التابعة لبي إم دبليو انها ستجري تعديلات كثيرة على مقدمة السيارة ، والمؤخرة ، حيث إن المصابيح أصبحت تعمل بخاصية LED ، وذلك ضمن التجهيزات القياسية، مع إمكانية تجهيز الموديلات المغلقة ،متعددة الألون.

أما المقصورة الداخلية فيوجد بها شاشة رقمية كبيرة ، بالإضافة إلى أنظمة قيادة مساعدة ، ومحسنة مثل نظام التحذير عند مغادرة حارة السير.

ومن المفترض أن تتوفر الموديلات الجديدة بمحركات البنزين ثلاثية ورباعية الأسطوانات بنطاق قوة يمتد من 55 كيلووات إلى 170 كيلو وات ، بالإضافة إلى موديل كهربائي ثلاثي الأبواب ، وينطلق بقوة 135 كيلو وات حصان مع مدى سير يصل إلى 234 كيلو.

ومن المفترض أن يتم إطلاق هذه الموديلات في مارس المقبل، بسعر يبدأ من 9 آلاف يورو، أي ما يعادل 370 ألف جنيه للموديلات ثلاثية الأبواب ،اما الموديلات خماسية الأبواب فستطرح بسعر 24 ألف يورو اي ما يعادل 380 ألف جنيه .
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