لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه غرقًا في مياه بحر البطس بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعدما تعرض للغرق داخل المياه، وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.



بلاغ للأجهزة الأمنية بغرق شاب

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في مياه بحر البطس بنطاق المركز وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الواقعة وبذل الجهود اللازمة لانتشال الجثمان من المياه.



انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة

وبتكثيف الجهود، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الشاب، وتبين أنه يُدعى عبد الرحمن عبد الحليم، ويبلغ من العمر 25 عاما وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات حادث الغرق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.