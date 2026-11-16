أكد الإعلامي محمد شبانة أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، ييترصد له البعض، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة بشأن توقيع عقوبات عليه بسبب ظهوره في أحد المطاعم مبالغ فيها، على حد قوله.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: "فجأة انفجرت الأخبار وقالوا إن الأهلي هيوقع عقوبات على إمام عاشور، لأنه كان عند الراجل بتاع الكبدة، أنا قلتلكم إمام عاشور مترصد له، وبكررها لجمهور الأهلي ولكل الناس".

وأضاف: "أي لاعب في الأهلي ممكن يخرج ياكل مع أسرته أو يحضر فرح أو يحتفل، لكن لما إمام عاشور يعمل كده تتحول المسألة لأزمة، وكأن مسموح لكل اللاعبين إلا إمام عاشور".

وتابع: "هنشوف الفترة الجاية أخبار عن الاتحاد السعودي والدحيل القطري وأندية من الإمارات والكويت والدنمارك وأوروبا، وهنشوف العجب قبل انتقالات يناير".

وواصل:" بيراميدز عايز ياخد الدوري السنة دي، ومسميها عام الدوري، وده سبب إن فيه ملفات وأخبار مهمة بتحصل داخل النادي، زي أزمة تجديد عقود بعض اللاعبين ومحدش بيتكلم عنها".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على وجهة نظره، قائلًا: "إمام عاشور جدد عقده بدري، ومش فاهم ليه كل شوية بنلاقي أخبار عن أزمات تخصه، أنا بناقش الحتة دي عشان الناس تبقى عارفة إن إمام عاشور مترصد له".