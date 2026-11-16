عادل عبد الرحمن: أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز بنسبة 55%

تحدث عادل عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «مباراة الأهلي وبيراميدز هي مباراة الدوري بالنسبة للأهلي، والفريق الذي سيخسر هذه المواجهة سيتعرض لهزة نفسية كبيرة».

وأضاف: «بيراميدز يقدم مستويات مميزة، بينما أصبح أداء الأهلي في آخر مباراتين مقنعًا إلى حد ما مقارنة ببداية الموسم، وستكون روح لاعبي الأحمر ومساندة الجماهير كلمة السر في اللقاء».

وتابع: «أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز بنسبة 55%، وستكون الروح القتالية في هذا اليوم العامل الحاسم في قدرة الفريق الأحمر على تحقيق الانتصار».