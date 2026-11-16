بيراميدز بهزم وادي دجلة 5-2 استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على وادي دجلة 5-2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق مصطفى زيكو (هدفين)، وعبد الرحمن مجدي، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع، وأضاف خالد حاتم الهدف الخامس، فيما سجل وادي دجلة هدفين.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حامد حمدان - إياد العسقلاني - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: مصطفى زيكو

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني رولاني موكوينا بعدد كبير من اللاعبين:

زياد هيثم ويوسف أوباما وأحمد فوزي وخالد عوض وحمزة الفهد وخالد حاتم وإيفرتون داسيلفا ومحمود زلاكة ودودو الجباس ويوسف عيد ومحمد سعد.