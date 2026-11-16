ناقد رياضي: بيراميدز يحاول إثارة الشوشرة قبل مواجهة الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمد المهدي تفاصيل اعتراضات نادي بيراميدز على الحكم السلفادوري المكلف بإدارة مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الاعتراضات لم تصل إلى شكوى رسمية.

وقال محمد المهدي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "بيراميدز لم يطلب حكامًا أجانب للمباراة، وكان موافقًا على الحكام المصريين، لكن ظهرت بعض الاعتراضات على الحكم السلفادوري، بسبب الرغبة في الاستعانة بأحد حكام النخبة الخمسة الكبار، لكنها لم تكن شكوى رسمية".

وأضاف: "أعتقد أن اعتراض بيراميدز قبل المباراة محاولة للضغط على الحكم وإثارة بعض الشوشرة، خاصة أن المواجهة مهمة جدًا في سباق الدوري، وفوز الأهلي سيقلص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وهو ما سيشعل المنافسة".

وأوضح: "الحكم السلفادوري قوي جدًا، وسبق له التواجد في كأس العالم وإدارة مباريات كبيرة، ولا أعتقد أنه يقل عن قيمة مباراة الأهلي وبيراميدز، وأتمنى أن تمر المباراة بسلام ونشاهد قمة كروية كبيرة".

وانتقل المهدي للحديث عن منتخب مصر، قائلًا: "وجود المهندس هاني أبو ريدة مع بعثة المنتخب في مالاوي مهم جدًا، خاصة أن علي ماهر تولى المسؤولية قبل المباراة بفترة قصيرة، والمنتخب يمر بظروف صعبة، وبالتالي من الطبيعي أن يتواجد رئيس اتحاد الكرة لدعم الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف: "علي ماهر تولى تدريب المنتخب قبل المباراة الأولى بـ72 ساعة، وهذا توقيت حساس للغاية، وكان من المهم وجود دعم كبير من اتحاد الكرة، خاصة أن المنتخب أمام فرصة لحسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027".

واختتم محمد المهدي تصريحاته قائلًا: "ظهور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مع بعثة المنتخب أمر مهم في هذه المرحلة، وأي دعم للجهاز الفني واللاعبين سيكون له تأثير إيجابي، خاصة أنها أول رحلة للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر".