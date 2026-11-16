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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض تغريم إمام عاشور بعد زيارته لأحد المطاعم.. خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الموقف النهائي من ظهور إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم داخل أحد المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد ظهور إمام عاشور في أحد المطاعم رغم أن اللاعب سبق وأصيب بجرثومة في المعدة أثرت على مشواره لفترة طويلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته أن الأهلي يرفض تغريم إمام عاشور بعد زيارته لمطعم بداعي أن التصرف يدخل في إطار حياته الخاصة.

كان طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أكد عبر حسابه على وجود عقوبة جديدة في انتظار إمام عاشور بسبب العودة لاكل الشارع المحظور عليه طبيا.

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إمام عاشور جاهز 100% وهيكون مفاجأة عموتة في ماتش بيراميدز».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي خلال المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية اللقاء ورغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تجهيز جميع العناصر قبل المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

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