3 أزمات تضرب الأهلي قبل صدام بيراميدز.. ثنائي خارج الحسابات ومصير أفشة معلق

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تأكد غياب الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله بسبب الإصابة بينما لم يتحدد موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة حتى الآن.

وتضع الغيابات الجهاز الفني للأهلي أمام تحد مبكر خاصة أن مواجهة بيراميدز تعد واحدة من أبرز مباريات الجولة في ظل رغبة الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

الإصابة تحرم الأهلي من جهود أحمد نبيل كوكا

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن مواجهة بيراميدز المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها ليخسر الأهلي أحد العناصر المتاحة أمام الجهاز الفني في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب اللاعب، مع دراسة الخيارات المتاحة داخل الفريق، لضمان الحفاظ على التوازن الفني قبل المواجهة المرتقبة.

شد العضلة الخلفية يبعد محمد عبد الله

كما أصبحت فرص لحاق محمد عبد الله بمباراة بيراميدز صعبة، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن معسكر المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.

وينتظر الجهاز الطبي تطورات حالة اللاعب ومدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عودته، خاصة أن الجهاز الفني يرفض التسرع في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته البدنية لتجنب تفاقم الإصابة.

أفشة ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة أمام بيراميدز

وفي الوقت نفسه، يحيط الغموض بموقف محمد مجدي أفشة من اللحاق بالمباراة بعدما خضع مؤخرا لجراحة الزائدة حيث يترقب الجهاز الفني تحسن حالته الصحية وقدرته على العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويأمل عموتة في استعادة خدمات اللاعب قبل مواجهة بيراميدز إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيظل مرتبطا بمدى جاهزيته الطبية والبدنية.

ويواصل الجهاز الفني للأهلي متابعة حالة المصابين الثلاثة من أجل تحديد قائمة المباراة والاستقرار على التشكيل الأنسب في ظل أهمية المواجهة التي تمثل اختبارا قويا لطموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.