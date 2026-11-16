تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن استعدادات الفريق السماوي للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر 2026.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حامد حمدان، إياد العسقلاني، أحمد سامي، محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن مجدي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين ورفع درجة الاستعداد قبل المواجهة المهمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز، يوم 23 نوفمبر الجاري.