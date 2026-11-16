أرسنال يتحرك لإجراء صفقة تاريخية بضم فينيسيوس جونيور من مدريد

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي التحرك لإجراء صفقة تاريخية بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في 2027

وحسب صحيفة Transfersdotcom فإن أرسنال يحاول بكل قوة إتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي رغم تمديد اللاعب التعاقد مع النادي الملكي الإسباني حتى 2032

وأوضح التقرير أن فينيسيوس جونيور يعتبر الهدف الأساسي لـ مايكل أرتيتا المدير الفني للمدفجية لدعم الجناح الأيسر ويسود اعتقاد أن الصفقة ستتم خلال صيف 2027

حتى الان تعد صفقة انتقال فينيسيوس جونيور من ريال مدريد لـ أرسنال ضرب من الخيال حيث يمتد تعاقد اللاعب مع ناديه حتى 2032.

قاضية «قضية نيجريرا»

رفضت القاضية أليخاندرا خيل، المشرفة على التحقيق في قضية نيجريرا، طلب ريال مدريد تمديد التحقيق لمدة ستة أشهر إضافية، علماً أن المهلة المحددة للتحقيق تنتهي في الأول من سبتمبر.

كان النادي الملكي قد تقدم بطلب رسمي في 14 يوليو الماضي، من أجل تمديد فترة التحقيق في المدفوعات التي قدمها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً.

وحظي طلب ريال مدريد بدعم النيابة العامة، في حين لم يعارضه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بينما عارضه جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة.