قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام الإنجليزية: ليفربول استحق ركلة جزاء أمام أرسنال بالبريميرليج

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

ذكرت لجنة مراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن ليفربول كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال خسارته 1-صفر أمام أرسنال هذا الشهر، بعدما شد المدافع يورن تيمبر قميص المهاجم ألكسندر إيزاك داخل منطقة الجزاء.

وجاءت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة 21 على ملعب أنفيلد، عندما حاول إيساك الوصول إلى كرة عرضية لعبها برادلي باركولا. وقرر الحكم آندي مادلي استمرار اللعب، فيما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل، رغم أن الإعادات أظهرت تيمبر وهو يمسك بقميص مهاجم ليفربول بوضوح.

ورأت اللجنة، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أن القرار الصحيح كان احتساب ركلة جزاء. كما اعتبرت الأغلبية، بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين، أن حكم الفيديو كان ينبغي أن يطلب من الحكم مراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية، لأن عدم احتساب الركلة يعد "خطأ واضحا وجليا".

تقدم أرسنال

وكان أرسنال متقدما بهدف سجله كاي هافرتز في ذلك الوقت، وهو الهدف الذي منح الفريق الفوز في نهاية المطاف.

وفي المقابل، أجمع أعضاء اللجنة على أن تدخل تيمبر لم يكن يستدعي إشهار بطاقة حمراء بداعي حرمان المنافس من فرصة محققة للتسجيل.

وقال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، إن إيزاك كان على الأرجح سيحصل على ركلة جزاء لو سقط أرضا أثناء الواقعة.

ويستعد ليفربول، صاحب المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاستضافة غريمه مانشستر يونايتد في 22 نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

بالبريميرليج ليفربول أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء

الحد من الفاقد وتشجيع الطاقة المتجددة.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء بعد قرار النواب

تهنئة أبطال مصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أبطال مصر وبطلاتها بإنجازاتهم في المحافل الرياضية الدولية

قانون العقوبات

تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبات التلاعب في السلع المدعمة وغش الأغذية

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد