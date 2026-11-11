لجنة الحكام الإنجليزية: ليفربول استحق ركلة جزاء أمام أرسنال بالبريميرليج

ذكرت لجنة مراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن ليفربول كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال خسارته 1-صفر أمام أرسنال هذا الشهر، بعدما شد المدافع يورن تيمبر قميص المهاجم ألكسندر إيزاك داخل منطقة الجزاء.

وجاءت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة 21 على ملعب أنفيلد، عندما حاول إيساك الوصول إلى كرة عرضية لعبها برادلي باركولا. وقرر الحكم آندي مادلي استمرار اللعب، فيما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل، رغم أن الإعادات أظهرت تيمبر وهو يمسك بقميص مهاجم ليفربول بوضوح.

ورأت اللجنة، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أن القرار الصحيح كان احتساب ركلة جزاء. كما اعتبرت الأغلبية، بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين، أن حكم الفيديو كان ينبغي أن يطلب من الحكم مراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية، لأن عدم احتساب الركلة يعد "خطأ واضحا وجليا".

تقدم أرسنال

وكان أرسنال متقدما بهدف سجله كاي هافرتز في ذلك الوقت، وهو الهدف الذي منح الفريق الفوز في نهاية المطاف.

وفي المقابل، أجمع أعضاء اللجنة على أن تدخل تيمبر لم يكن يستدعي إشهار بطاقة حمراء بداعي حرمان المنافس من فرصة محققة للتسجيل.

وقال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، إن إيزاك كان على الأرجح سيحصل على ركلة جزاء لو سقط أرضا أثناء الواقعة.

ويستعد ليفربول، صاحب المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاستضافة غريمه مانشستر يونايتد في 22 نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.