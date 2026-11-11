رايحة أزور النبي محمد.. طلاب يحتفلون بمعلمتهم قبل سفرها لأداء العمرة

في مشهد إنساني مليء بالمحبة والفرحة، فاجأ عدد من الطلاب معلمتهم باحتفال مميز داخل الفصل الدراسي، قبل سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، في لفتة عكست مدى تقديرهم ومحبتهم لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دخول المعلمة إلى الفصل، حيث فوجئت باستقبال غير متوقع من طلابها، الذين حرصوا على الاحتفال بها وتوديعها بطريقة مختلفة، من خلال الغناء لها والتعبير عن سعادتهم بسفرها لأداء العمرة.

وظهر الطلاب خلال الفيديو وهم يرددون أغنية «رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة.. رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة»، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل الفصل، فيما بدت المفاجأة واضحة على المعلمة التي استقبلت احتفاء طلابها بها بسعادة وتأثر.

وحرص الطلاب على مشاركة معلمتهم فرحتها بهذه المناسبة، من خلال تنظيم هذا الاستقبال العفوي، ليكون بمثابة وداع مميز قبل سفرها، متمنين لها رحلة سعيدة وعمرة مقبولة.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف الطلاب وحرصهم على إسعاد معلمتهم، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس مشاعر الود والتقدير التي تنشأ بين المعلم وطلابه، وأن أثر المعلم الطيب يظل حاضرًا في نفوس طلابه حتى خارج جدران الفصل الدراسي.