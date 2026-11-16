من المصري إلى الإسماعيلي والاتحاد.. فتحي سند يوضح أزمة الأندية الجماهيرية

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن الأندية الجماهيرية في مصر لا ينقصها التاريخ أو الشعبية، لكنها تحتاج إلى فكر استثماري ومؤسسي يضمن استقرارها المالي ويحمي مستقبلها، بدلًا من الاعتماد المستمر على الإنفاق الفردي.

وقال فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن النادي المصري البورسعيدي يمتلك جميع المقومات التي تؤهله لإنشاء شركة كرة قدم، مشيرًا إلى أن الدخول في شراكة مع شركات كامل أبو علي يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس كيان اقتصادي قوي يضمن للنادي الاستدامة المالية.

وأوضح أن التجارب أثبتت أن الاعتماد على الإمكانيات المالية للأفراد، مهما بلغت قدراتهم، لا يساهم في بناء مؤسسات رياضية مستقرة، مستشهدًا بما تعانيه أندية عريقة مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمنصورة، في ظل غياب منظومة اقتصادية قادرة على ضمان استمراريتها.

وشدد الناقد الرياضي على ضرورة تغيير طريقة التفكير في إدارة الأندية الجماهيرية، من خلال تحويلها إلى كيانات استثمارية تمتلك مصادر دخل متعددة، سواء عبر تأسيس شركات كرة القدم أو الاستثمار في المنتجات التجارية ومكاتب السياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن تطبيق هذا الفكر من شأنه الحد من مظاهر السمسرة والعمولات، وبناء منظومة احترافية تضع مصلحة النادي في المقام الأول، بعيدًا عن المصالح الشخصية.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الأندية الجماهيرية لقوتها ومكانتها لن تتحقق بالاعتماد على الأشخاص، وإنما من خلال بناء مؤسسات اقتصادية قوية تمتلك القدرة على الاستمرار وتحقيق الاستقرار المالي.