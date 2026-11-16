كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، عن تلقي عمر سيد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عروض من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

تلقى عمر سيد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عروض من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة

شملت العروض المقدمة للاعب أندية المقاولون العرب ومودرن سبورت وزد والاتحاد السكندري، في ظل رغبة هذه الأندية في تدعيم صفوفها بعناصر شابـة خلال الفترة المقبلة

نادي سيراميكا كليوباترا يرغب في استعارة اللاعب عمر سيد معوض من الأهلي في يناير المقبل وسيبدأ محادثات مع الأحمر خلال الفترة المقبلة».

حيث تدرس إدارة الأهلي العروض المقدمة للاعب، في إطار تحديد مستقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما يضمن حصوله على فرصة المشاركة واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل صفوف الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل تعدد الأندية الراغبة في ضمه



