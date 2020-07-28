أبرزها ميني كوبر Mini Cooper.. أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم.. صور

أصبحت السيارات الكهربائية تثير اهتمام الكثيرين هذه الفترة، خصوصا بعد اتجاه العالم للطاقة النظيفة، وهو ما وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الابتعاد عن البنزين لأنه يضر بالبيئة، على عكس الغاز والكهرباء، ولأن السيارات الكهربائية لا تحتاج صيانة دورية مثل سيارات البنزين.
والسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى الوقود، وهو ما يوفر المزيد من النفقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك يبحث الكثيرون عن سيارات كهربائية رخيصة السعر.
وفي هذا السياق، طرحت مجلة "كار مجازين" أرخص 5 سيارات كهربائية في عام 2020 وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا الموضوع.
أرخص 5 سيارات كهربائية:
1- سيارة Smart EQ Fortwo EV وعرفت ماركة سمارت، بالشركة المصنعة لأصغر السيارات الكهربائية في العالم، ويتراوح سعرها من 20,350 ألف جنيه استرليني حتى 24,425 ألف جنيه استرليني.
2- سيارة سكودا Citigo-e بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 160 ميلا في الشحنة الواحدة، وتباع بسعر يتراوح من 20,400 ألف جنيه استرليني إلى 22,760 ألف جنيه استرليني.
3- سيارة EQ Forfour بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 70 ميلا وتباع في الأسواق بسعر يتراوح من 20,785 ألف جنيه استرليني حتى 25,565 ألف جنيه استرليني.
4- سيارة Mii Electric بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 165 ميلا، وتباع بسعر 22,800 ألف جنيه إسترليني.
5- سيارة Mini Cooper SE والتي بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 145 ميلا، والتي تباع بسعر يتراوح من 27,900 ألف جنيه استرليني حتى 33,900 ألف جنيه استرليني.