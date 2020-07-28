أبرزها ميني كوبر Mini Cooper.. أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم.. صور

العالم للطاقة النظيفة، وهو ما وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الابتعاد عن البنزين

والسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى الوقود، وهو ما يوفر المزيد من النفقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك يبحث الكثيرون عنالسعر.

وفي هذا السياق، طرحت مجلة "كار مجازين" أرخص 5 سيارات كهربائية في عام 2020 وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا الموضوع.



أرخص 5 سيارات كهربائية:







1- سيارة Smart EQ Fortwo EV وعرفت ماركة سمارت، بالشركة المصنعة لأصغر السيارات الكهربائية في العالم، ويتراوح سعرها من 20,350 ألف جنيه استرليني حتى 24,425 ألف جنيه استرليني.











سكودا Citigo-e

2- سيارةبها بطارية يصل مدى سيرها حتى 160 ميلا في الشحنة الواحدة، وتباع بسعر يتراوح من 20,400 ألف جنيه استرليني إلى 22,760 ألف جنيه استرليني.