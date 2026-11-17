تحتل كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 مكانة مختلفة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم، إذ تجمع بين طبيعة السيارات العائلية الفاخرة ومنظومة ميكانيكية عالية الأداء، ولا تقتصر أهمية هذه النسخة على حجمها الكبير وتجهيزاتها، بل تمتد إلى قدراتها على التسارع والانطلاق، التي تضعها ضمن أسرع الطرازات التي تقدمها العلامة الأمريكية.

محرك كاديلاك إسكاليد V

تستمد السيارة كاديلاك إسكاليد V قوتها من محرك بنزين V8 بسعة 6.2 لتر، مزود بشاحن فائق Supercharger، وينتج قوة تصل إلى 682 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 885 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، يتولى نقل القوة إلى نظام الدفع الكلي AWD.

كاديلاك إسكاليد V

تسارع كاديلاك إسكاليد V

تظهر قدرات إسكاليد V بصورة واضحة عند الانتقال إلى أرقام الأداء، إذ تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 4.6 ثانية، وهو زمن لافت بالنسبة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بهذا الحجم والوزن.

كاديلاك إسكاليد V

أبعاد كاديلاك إسكاليد V

تأتي كاديلاك إسكاليد V 2026 بطول يبلغ 5,765 مم، وعرض يصل إلى 2,059 مم، وارتفاع يبلغ 1,941 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,407 مم، وتنعكس هذه الأبعاد على طبيعة السيارة باعتبارها واحدة من الطرازات الكبيرة ضمن فئة SUV الفاخرة، مع توفير مساحة داخلية مناسبة للاستخدام العائلي.

كاديلاك إسكاليد V

وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 1,175 لترًا، بينما تبلغ قدرة السحب 3,583 كجم، كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 24 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا جانبية يمكن ضبطها وطيها كهربائيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.