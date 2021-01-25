أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

طرح وكيل شركة السيارات العالمية بي ام دبليو مصر ، السيارة bmw x5 موديل 2020 ، العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين يحقق هذا الطراز نسب مبيعات عالية في السوق المصري . فيالماضيفيالمصري





وتستمد السيارة bmw x5 2020 موديل 2020 قوتها من محرك 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بمحرك سيبترونك 8 سرعات يتمكن من التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 4.3 ثانية.





اما عن كماليات السيارة bmw x5 موديل 2020 ، فتأتى بعجلة قيادة بغطاء جلدي M Sport ومخارج عادم M ونظام تعليق قابل للتكيف مدعم بتوجيه نشط ومصابيح أمامية ليد متكيفة وفوانيس شبورة ليد وسقف بانورامي وزجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية مضادة للإبهار الضوئي وكاميرا رؤية خلفية.





بالإضافة الى شنطة أمتعة 650 لتر ونظام xDrive الذكي للدفع الكلي، وتصميم خارجي بلمسات M Performance وفرامل ، و مساعد ركن وتحكم في مسافات الركن في الأمام والخلف وغلق مرن للأبواب بصورة أوتوماتيكية وتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق وحامل أكواب بتبريد وتدفئة .





كما تأتى السيارةbmw x5 موديل 2020 ، بشاشة تحكم 12.3 بوصة وعدادات 12.3 بوصة ونظام ملاحة ووحدة تحكم 7 بوصة iDrive 7.0 وابل كار بلاي وهارد درايف 32 جيجا ومرايا مضادة للإبهار الضوئي وقضبان سقف لامعة شادو لاين ومقاعد كمفورت للسائق والراكب الأمامي وإضاءة داخلية 6 ألوان.





ونظام ترفيهي خلفي مع شاشتين 10.2 بوصة وفرش أرضية قطيفة ومثبت سرعة مع خاصية الركن ونظام التحكم الديناميكي في الجر وجنوط ألومنيوم 21 انش.





اما عن أسعار بي ام دبليو X5 في السوق المصري الان .





- الفئة الأولى اوتوماتيك / XDRIVE M40I 2020 بسعة محرك 3000 CC تربو وبسعر مليون و800 الف جنيه

- الفئة الثانية اوتوماتيك / XDRIVE M50I 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو وبسعر 2 مليون جنيه و75 الف جنيه



