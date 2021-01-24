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سيارات

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

الأحد 24/يناير/2021 - 05:01 م
نصر E70
نصر E70
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كريم عاطف

انهت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كافة التجهيزات والتوقيع مع شركة دونج فينج الصينية اتفاقية تعاون لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر .

وأوضحت شركة النصر ان اول سيارة كهربائية صناعة مصرية ستكون تحت اسم نصر E70 ، والهدف منها هو تعزيز صناعة السيارات الكهربائية بأيدي مصرة وإنتاج محلى .

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قوة نصر E70 الكهربائية

وستنتج السيارة نصر E70 أول كهربائية مصرية قوة تقدر بـ 145 حصانًا وبسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/ساعة وعزم دوران 260 نيوتن. متر، مع إمكانية تخطي مدى 400 كيلو مترًا في الشحنة الواحدة، وتستغرق البطارية في وضع الشحن البطيء ما بين 6 إلى 8 ساعات، ويمكن شحنها من خلال تيار الكهرباء المنزلي 220 فولت.

تجهيزات نصر E70

وتأتى السيارة نصر E70  الكهربائية بمصابيح هالوجين أمامية منخفضة وعالية ومصابيح أمامية تلقائية وأضواء نهارية ومكيف هواء يدوي وقفل مركزي للأبواب وقفل عن بعد وتشغيل المحرك بدون مفتاح .

بالإضافة الى دخول السيارة بدون مفتاح ولوحة عدادات LCD ودعم لتقنية البلوتوث ونوافذ كهربائية وحساس مطر وتعديل المقاعد للسائق والراكب ومسند ذراع وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

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تجهيزات الأمان بـ نصر E70

وضعت شركة نصر العديد من عوامل الأمان بالسيارة نصر E70  من بينها وسائد هوائية أمامية وأنظمة دعم السائق ورادار وقوف السيارات ومكابح مانعة للانغلاق وتوزيع المكابح إلكترونيًا .

بالإضافة الى مساعد المكابح والتحكم في الجر والاستقرار الإلكتروني ونظام المساعدة في صعود المرتفعات ونظام الكشف عن النقاط العمياء ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

سعر نصر E70

وحددت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، ان سعر السيارة نصر E70 سيبدأ من 320 ألف جنيه مصري .

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70
بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70
بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70
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