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سيارات

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 12:00 م
ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس
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كريم عاطف
أعلن الوكيل المحلى لعلامة التجارية ميتسوبيشي فى مصر، عن طرح السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021، التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مؤخرا فى سوق السيارات.


وقدم الوكيل المحلى للعلامة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021 بخمس فئات بالسوق المصرية للسيارات وهم Basic والفئة الثانية F/O والفئة الثالثة  H/L والفئة الرابعة Sport والفئة الخامسة T/L.


وتستمد السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.


كما تعتمد تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتم طرح عدد من وسائل الأمان بالسيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021، منها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.


بالإضافة إلى جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية، وكاميرا خلفية، مرآة تعتيم الرؤية الخلفية.


ميتسوبيشي اكليبس كروس
- أوتوماتيك / GLX MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 375,000 جنيه
- أوتوماتيك / INVITE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 380,000 جنيه
- أوتوماتيك / INSPORT 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 400,000 جنيه
- أوتوماتيك / GLS MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 410,000 جنيه
- أوتوماتيك / INSTYLE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 425,000 جنيه
- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعة محرك 1500  CC تربو وبسعر 440,000 جنيه
- أوتوماتيك / INTENSE 2020  بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 460,000 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 470,000 جنيه
- أوتوماتيك / INFINITY 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 480,000 جنيه
- أوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 490,000 جنيه
أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر
أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر
أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر
أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر
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