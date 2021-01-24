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سيارات

تجربة أداء| فولكس e-Golf 7 الكهربائية في مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 09:53 ص
جولف e7
جولف e7
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كريم عاطف

تشهد فئة السيارات الكهربائية في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتشار الواسع ، حيث حققت نجاحات كبيرة لها داخل مصر.


كما تسعى الدولة المصرية الان للتحول الى استخدام الطاقة النظيفة مثل السيارات العاملة بالغاز و السيارات الكهربائية ، وبالفعل أصبحت السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية تلفت نظر المهتمين الى حد كبير.


وبناء على ذلك قام موقع " صدى البلد" بعمل اول تجربة للأداء للسيارة الكهربائية e-Golf 7  موديل 2015 .


وتعمل السيارة e-Golf 7 ببطارية بقوة 24 كيلو وات/ساعه وهي من نوع ليثيوم ايون مع محرك كهربائي بقوه 115 حصان مما يتيح لها قطع مسافه سير في الشحنة الواحدة من 150 الي 220 كم .


وتأتي السيارة مع فتيس مكون من سرعه واحده single speed وهو مختلف تمامًا عن الفتيس التقليدي ، ويتوفر مع السيارة شاحن 220 فولت.


وتتمتع السيارة بمقصوره رحبه وهي مزوده بالعديد من وسائل الأمان، مثل عجلات قياسية 16 بوصة ووحدات اضاءة ليد نهارية ودخول للسيارة بدون مفتاح و شاشة تعمل باللمس 6.5 بوصة


بالإضافة الى بلوتوث و تكييف هواء ثنائي المناطق و محرك كهربائي بقوة 115 حصان و فرامل كهربائية و كاميرا خلفية  و مقاعد بخاصية التدفئة.


ويتراوح سعر السيارة  e-Golf 7  موديل 2015 في سوق السيارات المصري الان من 320 الف جنيه الى 350 الف جنيه.

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