ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

السبت 23/يناير/2021 - 02:00 م
سكودا كودياك
سكودا كودياك
Advertisements
صبري طلبة
استطاعت شركة سكودا أن تبهر عملائها بالعديد من الإصدارات المختلفة، والتي تنوعت بين فئة السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن بين الباقات المقدمة تأتي النسخة سكودا كودياك موديل 2021، والتي ضمت باقة من التجهيزات وأيضا القدرات الفنية والتقنية.

تستمد سكودا كودياك موديل 2021 قوتها من خلال نسختين من المحركات، الأول يأتي بسعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الإمكانيات تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية.

بينما زود الإصدار الثاني بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، معتمدة على منظومة الجر الكلي للعجلات.

حصلت سكودا كودياك موديل 2021 على باقة متطورة من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مدعومة بكاميرا خلفية وأخرى أمامية للأعلى تجهيزًا.

كما تأتي أيضا بعدة كماليات مثل، زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة متعدد المهام، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما تزيد من متعة القيادة، ولوحة عدادات رقمية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة. 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سكودا كودياك موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1400 سي سي  تيربو بسعر 560 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 605 آلاف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 685 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1400 سي سي  تيربو بسعر 730 ألف جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SPORT LINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 765 ألف جنيه.
الفئة السادسة أوتوماتيك موديل L&K 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 780 ألف جنيه.
الفئة سابعة أوتوماتيك موديل   SPORT LINE 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 875 ألف جنيه.
بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021
بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021
بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021
بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021
بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسعار والمواصفات.. الأسد الفرنسي 508 موديل 2020.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين وحوش ميتسوبيشي «اكسباندر» و«اكليبس» 2021 .. صور

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

ترشيحاتنا

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

قبل مواجهة الأهلي.. ديديه جوميز يعلن رحيله عن المريخ السوداني

جراحة معقدة في القلب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة خالد صالح

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر