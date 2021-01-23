بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

استطاعت شركة سكودا أن تبهر عملائها بالعديد من الإصدارات المختلفة، والتي تنوعت بين فئة السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن بين الباقات المقدمة تأتي النسخة سكودا كودياك موديل 2021، والتي ضمت باقة من التجهيزات وأيضا القدرات الفنية والتقنية.





تستمد سكودا كودياك موديل 2021 قوتها من خلال نسختين من المحركات، الأول يأتي بسعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية.





بينما زود الإصدار الثاني بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، معتمدة على منظومة الجر الكلي للعجلات.





حصلت سكودا كودياك موديل 2021 على باقة متطورة من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مدعومة بكاميرا خلفية وأخرى أمامية للأعلى تجهيزًا.





كما تأتي أيضا بعدة كماليات مثل، زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة متعدد المهام، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما تزيد من متعة القيادة، ولوحة عدادات رقمية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سكودا كودياك موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 605 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 685 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 730 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SPORT LINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 765 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل L&K 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 780 ألف جنيه.