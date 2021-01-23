بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

أعلن الوكيل المحلي المصري للعلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، طرح السيارة العائلية شيفروليه كابتيفا التى تنتمي إلى فئة الـSUV، حيث يتم تقديمها للمستهلك المصرى بأربع فئات هي LS و LT و PREMIER و PREMIER 7SEATS .





وتستمد السيارة العائلية شيفروليه كابتيفا 2021 قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، لتعطي قوة 148 حصانا، وعزم 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما التصميم الخارجى للسيارة شيفروليه كابتيفا 2021، فيأتى بمصابيح LED أمامية وخلفية، وشبكة أمامية تحتوي على مصابيح ضباب مزدوجة، يتوسطها شاشة وسائط متعددة 8 بوصة، ومقود قيادة مزود بتكنولوجيا التحكم في الوسائط كنظام ترفيهي، وتتمتع السيارة داخليا بمساحة كبيرة وخاصة عند استخدام خاصية طي المقاعد، وتضم ايضا فتحة سقف و4 مكبرات صوتية.





وتاتى وسائل الأمان فى السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بالعديد من الاختيارات والاساسيات مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام TCS الذي يخفف من عملية صعود المنحدرات، بالإضافة لوسائل الاستشعار للتحكم في اصطفاف السيارة، وكاميرا خلفية لسهولة تلك العملية.





أما عن أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 فى السوق المصرية فتأتى كالتالى:





- أتوماتيك / LS 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 329,990 جنيهًا





- أتوماتيك / LT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 354,990 جنيهًا





- أتوماتيك / PREMIER 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 374,990 جنيهًا





- أتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 394,990 جنيهًا



