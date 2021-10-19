سعر ومواصفات ميني كوبر كانتري مان موديل 2021 في السعودية.. صور

تقدم شركة ميني كوبر الإنجليزية، باقة من السيارات القوية داخل الأسواق العالمية، ومنها النسخة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، إلى جانب تصميمها الخارجي الكبير نسبيًا والذي يختلف عن باقي اصدارات ميني الشهيرة.

الأداء الفني للسيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021

وزودت السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن يمنج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كم، ومن خلال الإمكانيات الفنية الخاصة بهذه النسخة تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 9.6 ثانية.

ودعمت السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021 بمحرك آخر أعلى تجيهزًا مكون من 4 إسطوانات وبسعة 2000 سي سي، يجعل السيارة تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 7.2 ثانية، مع قوة قدرها 189 حصانا، و 280 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي.

تصميم السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021

وتأتي السيارة بقياسات هيكيلية بلغت 4.299 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.822 متر، و 1.557 متر للارتفاع، مع سعة تحزين خلفية تتسع إلى 450 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وتظهر السيارة عبر شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومقابض من الكروم، مع أقطاب ثنائية ناحية السقف، وجنوط رياضية.

أسعار السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2021 داخل السوق السعودي

الفئة الأولى ميني كانتري مان موديل 2021 Cooper بسعر 173.250 ريال.

الفئة الثانية ميني كانتري مان موديل 2021 Cooper S بسعر 187 ألف ريال.