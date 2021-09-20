للمرأة السعودية .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 | صور

تبحث المرأة السعودية عن سيارة تلبي احتياجاتها في التنقل والقيام بالمهام المختلفة، ولكن عادة تفضل السيارة صاحبة القياسات الهيكلية المناسبة، مثل فئة الهاتشباك الشهيرة والتي تتمتع بسهولة التنقل نسبة إلى ابعادها المتقاربة، وحجمها المناسب في عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى القدرات الفنية التي يحصل عليها كل طراز.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك موديل 2021.

1 – هيونداي جراند I10 موديل 2021

تستمد السيارة هيونداي جراند I10 موديل 2021 قوتها من محرك 1200 سي سي 4 سليندر، بقوة 83 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 114 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 155 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 15.4 ثانية.

وتأتي السيارة بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و مكابح EBD للتوزيع الالكتروني، و خاصية دعم الفرامل BA، ووسائد هوائية AIRBAGS امامية، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 3.765 متر، و بعرض يبلغ 1.660 متر، و 1.520 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين تسع 252 لتر.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي جراند I10 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 54 الف ريال.

2 – ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021

دعمت النسخة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 بمحرك 1300 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 78 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 106 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 173 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن خلفية وامامية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، و مرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي ومكيف هواء.

وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 داخل السوق السعودي من 37.400 ريال وحتى 40.453 ريال.

3 – سوزوكي بالينو موديل 2021

تستمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج 91 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة.

وتقدر القياست الهيكلية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بنسبة طول بلغت 3.995 متر، و بعرض يقدر بـ 1.745 متر، و 1.470 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 355 لتر، بينما ترتكز على جنوط 16 بوصة، مع مصابيح أمامية هالوجين، ومرايات جانبية كهربائية.

وتبدأ الفئة الاولى من السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة قدرها 50.255 ريال، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر 55.085 ريال سعودي.

4 –ميني كوبر موديل 2021 سقف مكشوف

دعمت السيارة بعدد 4 وسائد هوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و انذرا مانع للسرقة، و قفل مركزي، و خاصة دعم الفرامل BA، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 3.821 متر، و بعرض يقدر بـ 1.727 متر، و 1.415 متر للارتفاع.

وتعتمد السيارة على محرك ثلاني الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق والتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 187 الف ريال.

5 – فيات 500 موديل 2021

جاءت السيارة فيات 500 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 3.546 متر، و بعرض يبلغ 1.627 متر، و بارتفاع يقدر بـ 1.488 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.300 متر، و مستحة تخزين تسع لـ 185 لتر، مع انابيب عادم من الكروم، و مصابيح LED، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية مثل 6 مبرات صوتية، ومقود حركة متعدد المهام، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

أما عن القدرات الفنية فزودت السيارة بمحرك 1400 سي سي، يسطيع ان ينتج قوة 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الجر الامامي، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 182 كم/ساعة.

وتبدأ أسعار السيارة فيات 500 موديل 2021 داخل السوق السعودي من 71.185 ريال إلى 82.685 ريال.