باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق السعودي | صور

يضم السوق السعودي مجموعة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنضم إلى قائمة الـ SUV، ومع تعدد الطرازات المطروحة يبحث المستهلك عن القيمة السعرية التي تناسب احتياجه.

و لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ضمن باقة الـ 100 ألف ريال سعودي.

1 – نيسان اكس تريل موديل 2021

تأتي السيارة نيسان اكس تريل موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، و 233 نويتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لت 100 كم خلال 11 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة نيسان اكس تريل موديل 2021 داخل السوق السعودي من 92.499 ريال حتى 126.999 ريال.

2 – كيا سبورتاج موديل 2021

تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 155 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكي الاداء تنقل السرعة عبر منظومة الجر الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 181 كم/ساعة، بينما تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

و يتراوح سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بين 82.610 ريال و 89.551 ريال سعودي.

3 – فورد ايكو سبورت موديل 2021

دعمت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، مع قوة في التسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

و تبدأ اسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 داخل السوق السعودي من 90.750 حتى 127.050 ريال.

4 - ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2021

زودت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، قادر على انتاج 236 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة عالية التجهيز تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 227 حصانا، و 292 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة تبدأ من 92.600 حتى 104.100 ريال سعودي.

5 – بيجو 3008 موديل 2021

تستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 165 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، مع سرعة قصوى تصل لـ 205 كم/ساعة.

وتبدأ اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2021 من 90 الف ريال حتى 123 الف ريال سعودي.