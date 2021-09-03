باقة 5 آلاف دينار بحريني .. أرخص 5 سيارات في موديلات 2021|صور

يضم سوق البحرين باقة من موديلات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وأيضا فئة الهاتشباك الشبابية، وبين هذه السيارات المختلفة يبقى عامل السعر يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات في موديلات 2021 داخل السوق البحريني، وسط قائمة الـ 5 الاف دينار.

نيسان صني موديل 2021

1 - نيسان صني موديل 2021

زودت السيارة نيسان صني موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، و 149 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4.496 متر، و 1.740 متر، و 1.455 متر للارتفاع.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2021 من 5.995 دينار حتى 6.995 دينار بحريني.

كيا بيجاس موديل 2021

2 - كيا بيجاس موديل 2021

تستمد كيا بيجاس موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 12.2 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2021 داخل السوق البحريني من 4.495 حتى 5 الاف دينار.

شيري تيجو 4 برو موديل 2021

3 -شيري تيجو 4 برو موديل 2021

دعمت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 143 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من طراز CVT، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الحماية و الامان مثل فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

ويتراوح سعر السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2021 من 5.720 دينار حتى 6.420 دينار بحريني.

شانجان السفن موديل 2021

4 - شانجان السفن موديل 2021

جاءت السيارة شانجان السفن موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 126 حصانا، و 168 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكيلية بلغت 4.710 متر، و بعرض يبلغ 1.820 متر، و 1.505 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.700 متر.

ويبلغ سعر السيارة شانجان السفن موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 4.300 دينار.

ام جي 5 موديل 2021

5 - ام جي 5 موديل 2021

تستمد السيارة ام جي 5 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 112 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي، كا تأتي بمقدمة تعتمد على مصابيح أمامية انسيابية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات امامية متعددة المقاطع.

و تبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2021 من 4.514 دينار بحريني حتى 5.460 دينار.