أغلى 5 سيارات داخل البحرين لـ موديلات 2021 .. صور

تضم أسواق البحرين للسيارات باقة متنوعة من موديلات 2021، و التي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية و القدرات الميكانيكية، و التي تخص ناحية التسارع و الانطلاق، إلى جانب عنصر الفخامة و أنظمة الرفاهية و التحكم، و مع هذه القدرات الفنية بالطبع سوف تجعل سعر السيارة مرتفع إلى حد كبيرة، بالإضافة إلى العلامة التجارية المتخصصة في انتاج هذه الإصدارات، لتنضم وسط قائمة الأعلى سعرًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اغلى 5 سيارات داخل البحرين لـ موديلات 2021

1- أستون مارتن فانكويش موديل 2021

تأتي السيارة بمحرك من 12 اسطوانة، بسعة 5900 سي سي و 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصان، و 620 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 295 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط.

و تبدأ أسعار السيارة أستون مارتن فانكويش موديل 2021 من 118 الف و حتى 124.100 دينار بحريني.

2 - لامبورجيني افنتادور اس موديل 2021

تستمد السيارة لامبورجيني افنتادور اس موديل 2021 قوتها من محرك V12، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصان، و 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 350 كيلومتر في الساعة، مما تمنح السيارة افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط.

ويبلغ سعر السيارة لامبورجيني افنتادور اس موديل 2021 بقيمة قدرها 160 الف دينار بحريني.

3 - رولز رويس كولينان موديل 2021

تحتوي رولز رويس كولينان موديل 2021 على محرك من 12 اسطوانة، سعة 6700 سي سي، قادر على انتاج 563 حصان، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق و التسارع من 0 إلى 100 كم خلال 6.7 ثانية.

و تقدم السيارة رولز رويس كولينان موديل 2021 بقيمة قدرها 228.880 دينار بحريني.

4 - رولز رويس رايث موديل 2021

زودت السيارة رولز رويس رايث موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 6600 سي سي، ينتج قوة 624 حصان، و 870 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال 4.5 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

و تبدأ أسعار النسخة رولز رويس رايث موديل 2021 بين 140 الف و 165 الف دينار بحريني.

5 - بنتلي فلاينج سبير موديل 2021

حصلت السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 على محرك بسعة 6000 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، ينتجح قوة قدرها 262 حصان، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 333 كيلومتر في الساعة، معتمدة على منظومة الدفع الكلي، و من خلال تلك القدرات الفنية تصل السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 3.8 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 130 الف دينار.