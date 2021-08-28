باقة 200 ألف ريال .. أفضل 5 سيارات بالسعودية

تعتبر الأسواق السعودية للسيارات ، واحدة من أكبر الأسواق العربية، من حيث ضم أفخم أنواع السيارات على المستوى العربي والعالمي.

ولذلك تسعى العلامات التجارية إلى تقديم أفضل المواصفات الفنية والعروض السعرية ، لزيادة نسب شرائح مبيعاتهم داخل السوق السعودي .

وخلال السطور التالية سنتعرف على افضل 5 سيارات بباقة 200 الف جنيه داخل السوق السعودي .

سوبارو دابليو ار اكس

تنتمى السيارة سوبارو دابليو ار اكس لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2500 سي سي، ينتج قوة 300 حصان ، وبسرعة قصوى تصل الى 250 ، متصل بناقل حركة 4 الأسطوانات أوتوماتيك .

تعتمد السيارة سوبارو دابليو ار اكس على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 5.5 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 11.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعر 145,530 ريال.

- مانيوال / STI PREMIUM 2021 بسعر 195,195 ريال.

مرسيدس GLC 250

تنتمى السيارة مرسيدس GLC 250لفئة السيارات الـ SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعت 2000 سي سي، ينتج قوة 211 حصان ، وبسرعة قصوى تصل الى 222 ، متصل بناقل حركة 4 الأسطوانات أوتوماتيك .

تعتمد السيارة مرسيدس GLC 250على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 7.3 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / 4MATIC 2021 بسعر 214,277 ريال.

لكزس UX

تنتمى السيارة لكزس UX لفئة السيارات الـ SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2000 سي سي، ينتج قوة 196 حصان ، وبسرعة قصوى تصل الى 180 ، متصل بناقل حركة 4 الأسطوانات أوتوماتيك .

تعتمد السيارة لكزس UX على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / ELEGANT 2021 بسعر 172,615 ريال.

- أوتوماتيك / EXCELLENCE 2021 بسعر 210,910 ريال.

نيسان باترول

تنتمى السيارة نيسان باترول لفئة السيارات الـ SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 4000 سي سي، ينتج قوة 275 حصان ، وبسرعة قصوى تصل الى 200 ، متصل بناقل حركة 6 الأسطوانات أوتوماتيك .

تعتمد السيارة نيسان باترول على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.5 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 11.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / XE 2021 بسعر 196,339 ريال.

- أوتوماتيك / SE T2 2021 بسعر 227,524 ريال.

جاكوار E-pace

تنتمى السيارة جاكوار E-pace لفئة السيارات الـ SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245 حصان ، وبسرعة قصوى تصل الى 230 ، متصل بناقل حركة 4 الأسطوانات أوتوماتيك .

تعتمد السيارة جاكوار E-pace على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 7 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / STANDARD 200 PS 2021 بسعر 167,672 ريال.

- أوتوماتيك / S 200 PS 2021 بسعر 178,067 ريال.

- أوتوماتيك / SE 200 PS 2021 بسعر 192,204 ريال.

- أوتوماتيك / S 250 PS 2021 بسعر 231,150 ريال.