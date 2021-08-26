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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك تشارك بسباق لومانز 24 ساعة بسيارة مشتركة مع جنيرال موتورز

كاديلاك LMDH -V R 
كاديلاك LMDH -V R 

يقام خلال شهر يناير من عام 2023 القادم سباقات لومانز 24 الشهير Hours of Le Mans ، الذى تستعد له معظم شركات السيارات العالمية من قبل ذلك التاريخ بكثير، حتى تستطيع المنافسة بكل قوة على لقبه الأشهر عالميا، ومؤخرا أعلنت كاديلاك أنها ستتنافس على أعلى مستوى في سباقات التحمل مع النموذج الأول LMDH – VR الذي سيتنافس على ألقاب القمة في هذا السباق وIMSA .

 

وأوضحت كاديلاك ان السيارة الجديدة التى ستشارك في فعاليات السباق الشهير تسمى كاديلاك LMDH -V R ، وسيتم تصنيعها كمشروع مشترك بينها وبين جنرال موتورز ديزاين ودالارا وستستند إلى هيكل قياسي يشتمل على نظام توليد طاقة هجين المواصفات، ستتميز بهيكل فريد من نوعه ومحرك احتراق خاص به. 

 

وقال جاري نيلسون ، مدير فريق AXR: "تتطلع فئة LMDH  IMSA إلى المنافسة  الشديدة مع العديد من الشركات المصنعة " ، " لقد حققنا الكثير من النجاح في إدارة كاديلاك DPI – VR  كأحد الفرق الأصلية منذ عام 2017 ، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الفصل التالي من  سباقات كاديلاك .  فازت DPI – VR   بآخر أربع سباقات من رولكس 24 دايتونا  على التوالي ، وهو ما قد يفسر سبب ثقة العلامة التجارية بما يكفي في أدائها في السباق لتقديم LMDH  IMSA القادم هناك. 

 

وقال روري هارفي ، نائب رئيس كاديلاك العالمي: "منذ ما يقرب من 20 عامًا ، جلبت السلسلة V من كاديلاك  التقنيات الفائزة من مضمار السباق إلى سياراتنا عالية الأداء على الطريق". "نتطلع إلى استمرار هذا التراث من خلال التنافس في هذا الفصل الجديد والمثير على أعلى مستوى في رياضة السيارات الدولية".

 

وجدير بالذكر أن شركة كاديلاك قد حققت نجاحًا مؤخرًا في مسابقة IMSA من خلال DPI -VR  التي حصلت على 19 فوزًا في 41 سباقًا إضافة إلى لقبين للبطولة. 

شركات السيارات جنرال موتورز سباقات رياضة السيارات سباقات لومانز 24 كاديلاك

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