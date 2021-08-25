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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة الـ150 الف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في الشارع المصري

نيسان صني 2014
نيسان صني 2014

يضم الشارع المصري الكثير والكثير من طرازات وفئات السيارات المختلفة من العلامات التجارية الشهيرة ، وهناك من قائدي السيارات يحب اقتناء السيارات الجديدة ، والاخرون السيارات المستعملة بسبب سعرها المنخفض الى حد ما .

 

و تختلف الفئات السعرية داخل سوق السيارات المصري المستعمل ، وخلال التقرير التالي سنتعرف على افضل 5 سيارات ، يتم اقتنائهم من الفئة السعرية الـ150 الف جنيه .

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1- نيسان صني 2014

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من محرك 5.1 لتر ، بقوة  109 حصان / بمعدل 6100 لفة في الدقيقة ، و عدد أسطوانات 4 ، و العزم أقصى للدوران 107 رطل - قدم ، ويضم ناقل الحركة أوتوماتيكي 4 سرعات , او يدوي 5 سرعات .

 

اما عن سعة خزان الوقود فتصل الى 41 لتر ، و السرعة القصوى 185 كم في الساعة ، و معدل استهلاك الوقود 6 لتر لكل 100 كم ، و التسارع من 0 الى 100 كم في 6.11 ثانية .

 

ويصل سعر السيارة نيسان صني 2014 في السوق المصري للسيارات المستعملة ما بين 140 الف جنيه الى 145 الف جنيه .

 

 

2- هيونداي فيرنا 2016

يتوفر في هيونداي فيرنا 2016 محرك بسعة 1600 سي سي ، و 4 سلندر، و16 صبابات ، وقوة 105حصان ، 5800 لفة. دقيقة، العزم الأقصى هو 138\5000 نيوتن. متر\لفة .دقيقة .

 

و نوعين من ناقل الحركة مانيوال، واتوماتيك و عدد ناقلات المحرك 5 ، و حقن الوقود بها إلكتروني ، و جر أمامي ، و السرعة القصوى هي 177 كم. ساعة.

 

ويصل سعر السيارة هيونداي فيرنا 2016 في السوق المصري للسيارات المستعملة ما بين 130 الف جنيه الى 140 الف جنيه .

 

3- هيونداي إلانترا 2006

تعمل السيارة بمحرك سعته 1600 سي سي ، و نظامي القيادة المانيوال بناقل حركة خمسة سرعات ، أو أوتوماتيك أربع سرعات، وتقوم السيارة بالعمل بقوة الدفع الأمامية.

 

وتضم السيارة خزان وقود يتسع لحمل حوالي 55 لتر من الوقود.

 

ويصل سعر السيارة هيونداي إلانترا 2006 في السوق المصري للسيارات المستعملة ما بين 130 الف جنيه الى 140 الف جنيه .

 

4- شيفروليه كروز 2010

تأتى السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 أسطوانات 16 صمام كامة مزدوجة علوية بقوة 107 حصان/6000 لفة. دقيقة ، و العزم 150 نيوتن/4000 ، و نظام الوقود حقن متعدد النقاط .

 

ويضم 5 سرعات مانيوال ، او اوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات ، و السرعة القصوى للسيارة 185 كم/س مانيوال او 177 كم/س اوتوماتيك ، و تتسارع من 0 - 100 كم في 12 ثانية او 13.5 ثانية للأوتوماتيك .

 

ويصل سعر السيارة شيفروليه كروز 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة ما بين 145 الف جنيه الى 150 الف جنيه .

 

 

5- ميتسوبيشي لانسر  2009

تضم السيارة ميتسوبيشي لانسر 2009 ، محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر يولد قوة مقدارها 152 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 197.9 نيوتن. متر، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي، وإطارات قياس 16 إنش .

 

وتستهلك السيارة 10.69 لتر/100كم عند السير في المدينة، بينما تستهلك 7.84 لتر/100كم عند السير على الطرقات السريعة.

 

ويصل سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر  2009فى السوق المصري للسيارات المستعملة ما بين 140 الف جنيه الى 150 الف جنيه .

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