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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات رينو ميجان فيس لفت 2022 في مصر

رينو ميجان الفيس
رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022

يبحث العديد من محبي السيارات، مؤخرا عن سعر ومواصفات السيارة الفرنسية الجديدة رينو ميجان موديل 2022 فيس لفت أو المحسنة، والتى كانت قد تم تقديمها خلال الاسبوع الماضى من قبل وكيلها المحلي.

وكان وكيل رينو داخل السوق المحلى المصري، قد أكد أن السيارة ميجان الفيس ليفت موديل 2022، تتمتع بتصميم عصري، وأداء قوي، وتأتى بخطوطها الإنسيابية والوجه الجديد للعلامة رينو .

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شكل رينو ميجان 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 ، بواجهة أمامية محدثة ذات شكل هجومى دليلا بالأداء القوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضي، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار، ومصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك.

قوة رينو ميجان 2022

وتستمد السيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 ، قوتها من محركين اساسين على حسب الفئة السعرية ، اولهما محرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ، اما المحرك الثانى للفئة الثالثة والرابعة، يأتى بسعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

وتأتى السيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 ، بتجهيزات داخل المقصورة الرئيسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة.

امان رينو ميجان 2022

وتضم السيارة السيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للأنغلاق ABS ، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونياً ESP وبرنامج  المساعدة على المرتفعاتHSA ، وتتوفر أيضا بحساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد سرعة.

بالإضافة الى بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، حساسات ركن أمامية، عجلة قيادة مكسوة جلد، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق، نظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح كارت رينو الذكي للفئة الثانية .

أما الفئة الرابعة فتاتى بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، 6 وسائد هوائية ستائرية وجانبية، مصابيح أمامية بنظام Full LED System ، فتحة سقف بانوراما، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، نظام ملاحة بشاشة مقاس 9.3 بوصة بالإضافة الى كاميرا خلفية، شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.2 بوصة و إضاءة داخلية متعددة الألوان .

 

أسعار رينو ميجان 2022

 

أما عن أسعار رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 الجديدة في مصر :

- الفئة الأول L Vision بسعر ٢٩٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الثانية L Dynamic بسعر ٣٢٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الثالثة L Turbo Dynamic بسعر ٣٥٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الرابعة L Turbo Signature بسعر ٣٨٤,٠٠٠ الف جنيه .

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